RHMZ SE HITNO OGLASIO: Ovi delovi Srbije biće prvi na udaru nevremena

Sutra toplo i vetrovito, duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar, sredinom dana i posle podne ponegde kratkotrajno i sa olujnim udarima, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Nakon sunčanog jutra, tokom prepodneva postepeno naoblačenje sa zapada. Kiša i lokalni pljuskovi, koji će ponegde biti praćeni i grmljavinom, posle podne očekuju se u Bačkoj, Sremu, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, uveče i u centralnim, a tokom noći i u ostalim predelima naše zemlje. Najniža temperatura od 1 do 9 stepeni, a najviša dnevna od 15 do 20 stepeni, navodi RHMZ.

Krajem dana i tokom noći kiša će preći u sneg u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, vetar će biti u slabljenju i skretanju na severozapadni, a temperatura u padu.

U petak i za vikend (27. - 29.03.) oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima, u brdsko-planinskim predelima sa snegom uz povećanje visine snežnog pokrivača. Lokalno se očekuju i obilnije padavine. U nedelju posle podne postepeni prestanak padavina.

Od ponedeljka (30.03.) umereno oblačno i vetrovito, ponegde sa uslovima za slabu kišu, u višim predelima sneg.

