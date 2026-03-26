DANAS PROLEĆE, SUTRA ZIMA! Temperature padaju za 12 stepeni, stiže nevreme u Srbiju: RHMZ izdao najnovije upozorenje - jak VETAR, GRMLJAVINA I SNEG

Popodne i uveče očekuju se kiša, pljuskovi i grmljavina najpre u Bačkoj, Sremu, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, a zatim i u ostalim delovima. U Beogradu danas maksimum oko 19 stepeni, ali uveče i tokom noći dolazi do osetnog zahlađenja i kiše.

U Srbiji će danas biti toplo i vetrovito uz umeren i jak južni i jugoistočni vetar, sredinom dana i posle podne ponegde kratkotrajno i sa olujnim udarima, dok će temperatura biti od jedan do 20 stepeni, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Posle podne pljuskovi sa grmljavinom

Kiša i lokalni pljuskovi, koji će ponegde biti praćeni i grmljavinom, posle podne se očekuju u Bačkoj, Sremu, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, a uveče i u centralnim, a tokom noći i u ostalim predelima Srbije.

Krajem dana i tokom noći kiša će preći u sneg u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz pad temperature, najavljuje RHMZ.

Vreme danas u Beogradu

U Beogradu će biti toplo i vetrovito, uz jak južni i jugoistočni vetar, sa najvišom dnevnom temperaturom oko 19 stepeni, dok se naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima, očekuje u poslepodnevnim satima i tokom noći uz osetan pad temperature.

Petodnevna prognoza za Beograd

Sa 19 stepeni koliko će danas biti maksimalno izmereno u prestonici Srbije, temperature će sutradan pasti za 12 stepeni - kada će maksimalni broj na termometru da iznosi svega 7 stepeni.

RHMZ izdao je upozorenje za područje Srbije na obilne padavine u periodu od 27. do 29. marta.

- U petak i za vikend oblačno sa kišom i lokalnim plјuskovima koji ponegde mogu biti praćeni i grmlјavinom, u brdsko-planinskim predelima sneg - navode u upozorenju i dodaju da se lokalno očekuje veća količina padavina:

- od 40 do 80 mm, ponegde i više, za period od 72 h, a na planinama od 10 do 30 cm novog snega. Slablјenje i prestanak padavina očekuje se u nedelјu u drugom delu dana.

Danas na snazi žuti meteoalarm

RHMZ izdao je za danas žuti meteoalarm za gotovo celu teritoriju Srbije.

Upozorenja za danas:

- Olujni udari vetra: Sredinom dana i posle podne očekuju se udari brži od 60 km/h, a na planinama iznad 1.000 metara nadmorske visine i preko 85 km/h

- Obilne padavine: Uveče i tokom noći očekuje se više od 20 l/m² kiše za 12 sati

- Grmljavina: Posle podne u Bačkoj, Sremu, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom

Autor: Jovana Nerić