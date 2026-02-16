ZIMA POKAZUJE ZUBE! Hitno se oglasio RHMZ - Temperature padaju, SNEG stiže i u niže predele

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) saopštio je danas da će naoblačenje sa zapada koje je zahvatilo veći deo zemlje, osim krajnjeg jugoistoka, tokom večeri u Bačkoj, Sremu, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji usloviti kišu, u planinskim predelima jugozapadne Srbije sneg.

Tokom noći u svim predelima biće oblačno uz skretanje vetra na severoistočni pravac, u brdsko-planinskim predelima padaće sneg, a u nižim kiša i susnežica.

Sutra se očekuje oblačno vreme, vetrovito i hladnije sa padavinama uz formiranje snežnog pokrivača u predelima južnije od Save i Dunava i to od 8 do 20 centimetara, na planinama i više.

U brdsko-planinskim predelima tokom celog dana padaće sneg, u nižim predelima ujutru se očekuju kiša i susnežica koja će tokom prepodneva u zapadnim, centralnim i istočnim, a posle podne i u južnim predelima, preći u sneg.

Na severu zemlje mešovite padavine i kiša i susnežica i sneg, a suvo vreme očekuje se samo na severu Vojvodine. Vetar slab i umeren, sredinom dana i jak, severni i severozapadni.

Jutarnja temperatura od 1 do 6 stepeni, najviša dnevna od 0 do 3 stepena, na severu od 4 do 6 stepena. Prestanak snega očekuje se krajem dana i tokom noći.

Do kraja sedmice česte temperaturne oscilacije.

RHMZ izdao je ranije danas upozorenje za područje na sneg i stvaranje snežnog pokrivača.

Očekuje se formiranje snežnog pokrivača i u nižim predelima i to uglavnom južnije od Save i Dunava od 8 do 20 centimetara vlažnog snega, na planinama lokalno i više.

Prestanak snega očekuje se krajem dana i tokom noći ka sredi.

Vlažan sneg jakog intenziteta može izazvati probleme u saobraćaju i lokalne poteškoće u prenosnim sistemima, uključujući smanjenu vidljivost i nakupljanje snega na putevima.

Autor: Iva Besarabić