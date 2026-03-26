DA LI NAS ČEKAJU NEPREGLEDNE KOLONE?! Ako planirate letovanje u Grčkoj JEDAN KLIK vam može uštedeti sate! Pratite OVIH 10 KORAKA

Evropska unija uvela je mobilnu aplikaciju "Travel to Europe" koja će putnicima iz zemalja van EU, uključujući i Srbiju, znatno olakšati ulazak u šengenski prostor prilikom primene EES sistema. Iako je trenutno operativna i dostupna samo za dve evropske zemlje - Švedsku i Portugal, očekuje se da će je uskoro uvesti i ostale države članice, a među njima i Grčka, što je ključna vest za sve srpske turiste koji strepe od letnjih gužvi na prelazima poput Evzonija.

S obzirom na to da puna primena novog digitalnog EES sistema na granicama EU stupa na snagu 10. aprila 2026. godine, mnogi građani s pravom strahuju od nepreglednih kolona i dužih provera tokom predstojeće letnje sezone. Međutim, ova aplikacija je osmišljena upravo da turiste spasi od dugih čekanja. Koliko-toliko.

Šta je "Travel to Europe" i kome je namenjena

Aplikacija je namenjena državljanima zemalja van EU koji poseduju biometrijski pasoš i podležu obaveznoj registraciji u okviru EES sistema. Ona omogućava korisnicima da unapred registruju podatke iz pasoša, fotografiju lica, kao i da popune neophodan upitnik o uslovima ulaska pre dolaska na granični prelaz. Registracija se može obaviti u roku od 72 sata pre planiranog ulaska ili izlaska iz evropske zemlje.

Važno je istaći da aplikacija ne menja i ne ukida same granične kontrole, ali ih čini znatno jednostavnijim, bržim i efikasnijim. Putnici će i dalje morati da prođu proveru, ali će procedura biti ubrzana jer su neophodni podaci već očitani i uneti u sistem pre dolaska na šalter.

Korišćenje ove aplikacije je opcionalno, ali se toplo preporučuje da je svi koriste kako bi se uštedelo i smanjilo vreme čekanja na granicama. Što više ljudi ovo koristi, procedura po čoveku će trajati kraće. Ono što je takođe važno napomenuti jeste da je aplikacija dostupna i za iOS i Android korisnike.

Kako funkcioniše nova aplikacija - vodič u 10 koraka

Proces pred-registracije putem aplikacije je jednostavan i ne bi trebalo da traje duže od 5 minuta. Evo šta tačno podrazumeva prijava od početka do kraja:

Korak 1: Priprema pre početka - Potrebno je da imate biometrijski pasoš (prepoznaje se po simbolu čipa na korici), pametni telefon sa uključenom NFC opcijom (za beskontaktno očitavanje), stabilnu internet konekciju i da se nalazite u dobro osvetljenoj prostoriji kako bi kamera radila pravilno. Ukoliko prijavljujete maloletno lice ili drugog saputnika, morate biti njihov zakonski staratelj ili imati njihovu jasnu saglasnost.

Korak 2: Prijava u sistem (Onboarding) - Nakon što potvrdite da ispunjavate uslove za korišćenje aplikacije, birate zemlju u koju putujete. Ako putujete u EU, birate državu u kojoj ćete prvo preći spoljnu granicu. Od vas će se tražiti da prihvatite uslove korišćenja i kreirate PIN kod za sigurno prijavljivanje u aplikaciju.

Korak 3: Kreiranje putovanja - Aplikacija će vas voditi kroz unos detalja, gde ćete morati da izaberete vaš planirani granični prelaz. Ukoliko kasnije promenite planove i rutu, moraćete da kreirate potpuno novo putovanje u aplikaciji.

Korak 4: Dodavanje putnika - Nakon unosa informacija o putovanju, unosite lične podatke putnika. Aplikacija omogućava korišćenje već sačuvanih profila za naredna putovanja ili dodavanje potpuno novog putnika.

Korak 5: Skeniranje pasoša - U ovom koraku, aplikacija će skenirati stranicu vašeg pasoša sa ličnim podacima, kao i sam čip pomoću NFC čitača na vašem telefonu. Preporučuje se da skinete bilo kakvu futrolu sa pasoša kako bi telefon lakše očitao čip.

Korak 6: Selfi fotografija - Sistem će zatim tražiti da napravite selfi, koji će se automatski uporediti sa fotografijom sačuvanom na čipu vašeg pasoša. Vaše lice mora biti potpuno vidljivo, od dna brade do vrha čela, uz neutralan izraz lica i zatvorena usta. Morate skinuti naočare za vid i sve predmete koji prekrivaju lice.

Korak 7: Upitnik o putovanju - Kada završite sa fotografisanjem, odgovaraćete na specifičan upitnik vezan za zemlju u koju putujete. Obavezno odgovarajte istinito, jer će granični službenici imati pravo da od vas traže dodatnu dokumentaciju kako bi potvrdili vaše izjave (npr. rezervaciju smeštaja, osiguranje i slično).

Korak 8: Dodavanje saputnika i podnošenje putovanja - Ako putujete sa porodicom ili prijateljima, sada možete dodati i njihove profile klikom na opciju "Dodaj putnika", ponavljajući korake 3, 4 i 5. Da bi podaci zaista otišli u sistem, obavezno morate kliknuti na dugme "Submit the Journey" (Podnesi putovanje).

Korak 9: Preuzimanje QR koda - Kada podnesete putovanje, aplikacija će automatski generisati jedinstveni QR kod za svakog prijavljenog putnika. Neke države će zahtevati da pokažete ovaj kod službenicima na prelazima, a lako ćete ga naći u opciji "Podeli sa zvaničnicima" (Share with officials).

Korak 10: Dolazak na granicu - Kada konačno stignete na granični prelaz, pratite signalizaciju i tražite posebno obeležene trake koje su posvećene isključivo korisnicima aplikacije. Proverite da li imate nova obaveštenja u telefonu i predajte pasoš bez dugog zadržavanja.



Autor: Jovana Nerić