Temperatura pada za 20 stepeni! Pogledajte kako se HLADAN VAZDUH kreće ka Srbiji (VIDEO)

Snažan ciklon sa severnog Jadrana, u ovom času premešta se duž mora dalje ka jugu. On je već zahvatio naš region i donosi snažnu kišu i jake oluje sa grmljavinom, a u planinama veje sneg.

U sklopu ciklona premešta se i veoma snažan hladni front, koji je već prešao preko Slovenije i severozapada Hrvatske i Bosne i trenutno je stigao do Dalmacije, Posavine i Slavonije.

Isrpred hladno fronta struji veoma topla vazdušna masa sa juga, pa su temperature ovog podneva u Srbiji prave prolećne i dostižu 20 stepeni.

Istovremeno, u Hrvatskoj, Bosni i Sloveniji temperature su niže i za 15 stepeni.

Veoma toplo vreme u Srbiji ostaće sve do večeri, a onda će hladni front prodrati i preko naše zemlje i donerti drstično zahlađenje i prodor ledne vazdušne mase iz oblasti Alpa.

U toku večeri u svim delovima Srbije kiša i pljuskovi, ponegde se očekuje i grmljavina.

Temperatura će u noći ka petku biti u drastičnom padu, pa će u petak u Srbiji biti niže i za 15 stepeni.

U petak i za vikend kišovito i osetno hladnije.

Na planinama će vejati sneg.

Snežna granica na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije spustiće se i na 500–600 metara, u noćnim i jutarnjim satima lokalno niže, pa susnežice i snega može biti čak ponegde i u nižim predelima.

Širom Srbije očekuje se da padne od 20 do 40 litara kiše po kvadratnom metru, lokalno i više. Najviše kiše pašće u zapadnim, jugozapadnim, centralnim i istočnim predelima Srbije, čak i do 50 litara, što su količine koje u proseku padnu za mesec dana.

Na planinama se očekuje i do 20 cm snega, a na planinama jugozapadne i do čak 30 cm.

Sneg će biti veoma mokar i vlažan, pa i težak, pa su mogući i problemi u vezi sa njim.

U saobraćaju se preporučuje ogroman oprez i da se bez zimske opreme ne kreće na put.

Usled očekivanih vremenskih prilika, biće potrebno da se redovno prate državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

Promenljivo i hladnije vreme od proseka nastaviće se do samog kraja marta, a na planinama će padati i sneg.

Biće i veoma hladno, uz jak severozapadni vetar.

Autor: S.M.