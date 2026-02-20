Temperatura od 20 stepeni stiže brže nego što ste mislili: Otkrivamo tačan datum, ovo je najnovija prognoza

Srbiju je danas zahvatila jaka promena vremena, a ciklon sa severnog Jadrana donosi nam kišu, višim planinama sneg. Relatino je toplo, uz temperature do 14 stepeni. Zahlađenje je još jutros stiglo do severa Vojvodine, pa se temperature uz jaku kišu kreću oko 4°C.

Na višim planinama južne Srbije iznad 1500 metara nadmorske visine veje sneg.

Do kraja dana kišovito, a tokom večeri i noći zahlađenje će zahvatiti veći deo Srbije, pa će kiša preći u susnežicu u sneg ili će biti mešovitih padavina.

U subotu osetno hladnije, ponegde kiša, susnežica i sneg.

Maksimalna temperatura biće od 1 do 5 stepeni.

U nedelju toplije. Biće promenljivo oblačno, ponegde i slaba kiša.

Maksimalna temperatura od 8 do 12 stepeni.

U ponedeljak osetno toplije. Maksimalna temperatura biće od 13 do 19, u Beogradu do 17 stepeni.

Biće umereno do pretežno oblačno, krajem dana i tokom večeri na severu i severoistoku sa kišom.

U utorak malo svežije, ali i dalje relativno toplo, ponegde sa kišom.

Potom će ojačati snažan anticklon sa jugozapada Evrope, uz priliv vrlo tople vazdušne mase.

Pod uticajem visokog vazdušnog pritiska biće vedro i veoma toplo vreme, uz vreme nalik prolećnom.

Anticiklon će sprečavati prodor ciklona i padavina sa Atlantika i sprečiti prodor hladne vazdušne mase sa severoistoka.

Maksimalna temperatura biće iznad 15 stepeni, tokom pojedinih dana i do 20 stepeni.

Dakle, proleće nam se već smeši na samom kraju februara.

Autor: Marija Radić