TEMPERATURA ĆE PORASTI ZA ČAK 20 STEPENI: Otopljenje stiže u Srbiju! Spremite se za NOVU PROMENU

Ledeno jutro osvanulo je u Srbiji, a na severoistoku je padao i sneg. Temperature su se jutros kretale od -9 do -1, u Beogradu je bilo -4, a na Crnom vrhu -12°C.

I dalje duva ledena košava, a subjektivni osećaj bio je jutros na Crnom vrhu čak -21 stepen.

Pred nama je ledeni dan, ali će biti suvo, dok se pre podne slab sneg očekuje još u Banatu.

Maksimalna temperatura danas neće preći 0°C.

Ledeno će biti još u utorak ujutro, uz minimalne temperature od -10 na istoku do 0 stepeni na jugu i zapadu.

Već tokom dana toplije. Maksimalna temperatura biće od 4 do 10 stepeni, lokalno u Podrinju i do 12.

Ledeni dan ostaće još u Timočkoj i Negotinskoj Kajini, maksimalna temperatura do -4°C.

Na severu Srbije tokom dana očekuje se kiša, uglavnom u Vojvodini.

Od srede se nastavlja porast temperatura, a i dalje veoma hladno na istoku zemlje.

Na severu slaba kiša.

Sredinom sedmice sa Mediterana se očekuje prliv vrlo tople vazdušne mase.

Četvrtak i petak biće najtopliji dan u Srbiji.

Maksimalna temperatura biće i preko 15 stepeni, lokalno usled fenskog efekta južnog vetra i do 17 stepeni.

Jugozapad Srbije sa Jadrana će zahvatiti jače naoblačenje sa kišom.

Od vikenda svežije, ali i dalje relativno toplo, uz česta prolazna naobačenja sa kišom.

Maksimalna temperatura biće oko 10 stepeni, lokalno i do 15. Relativno topla biće i jutra i mrazevi se ne očekuju.

Tokom većine dana hladnije će biti u Timočkoj i Negotinskoj Krajini, uz slab jutarnji mraz.

Prema trenutnim prognozama, ono pravo zimsko zahlađenje ne očekuje se minimum bar do sredine februara.

Inače, već danima se nad istokom i severoistokom Evrope nalazi polarna vazdušna masa, uz temperature i ispod -30 stepeni. Moskva i Kijev su okovani polarnim udarom, a polarni vazduh prodrao je do i centralne Evrope. Obodni deo ovog ledenog vazduha stigao je do Srbije, ali u znatno blažem obliku, ali će od srede sledi priliv osetno toplije vazdušne mase sa Atlantika i sa Mediterana.

Autor: S.M.