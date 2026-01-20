LEDENO! Minus 15 jutros u Srbiji, a OVDE košava ledi kao na -20: Evo kada stiže OTOPLJENJE

I današnje jutro osvanulo je vedro i ledeno. Temperatura u većem delu zemlje kreće se od -12 do -3, u Beogradu je -4.

Najhladnije je Sjenici sa -15 stepeni.

Od gradova u nižim predelima, najhladnije je kao i juče u Negotinu sa -12 stepeni.

Iako je na Crnom vrhu -10 stepeni, s obzirom na to da duva veoma jak jugoistočni vetar, subjektivni osećaj je čak -20 stepeni.

Košava pojačava subjektivni osećaj hladnoće i u ostalim predelima Srbije.

Inače, Srbija je i dalje pod uticajem ledene vazdušne mase sa istoka Evrope.

Pred nama je sunčan i nešto topliji dan. Maksimalna temperatura biće od 2 do 6, u Beogradu do 3°C.

Ledeno će i dalje biti na severu Vojvodine i u Timočkoj i Negotinskoj Krajini.

Narednih dana Srbiju očekuje jače otopljenje, a za vikend će temperatura ići i preko 10 stepeni.

Toplije vreme doneće i oblačnost sa padavinama, a tokom tih dana košava će biti toplog karaktera, za razliku od aktuelne ledene.

Autor: D.Bošković