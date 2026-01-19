Opet će biti SNEGA! Stiže novi vremenski PREOKRET: Ovo je datum kada kreću padavine

Osvanulo je vedro i ledeno jutro. Temperatura se spustila i ispod -10 stepeni.

Pred nama je sunčan, u mnogim predelima i ledeni dan, jer maksimalna temperatura neće preći 0°C.

Ledeno će biti i u utorak ujutro.

Već tokom dana toplije.

Od srede osetno toplije, naročto prema kraju sedmice, pa će tokom vikenda temperature u Srbiji biti i do 10-12 stepeni.

Vikend će doneti i naoblačenje, a aktivnost ciklona sa Mediterana i kišu, višim planinama sneg.

Ledena košava duvaće do srede, pa vetar u slabljenju. Narednog vikenda ponovo će duvati košava, ali će jak jugoistočni vetar tada biti toplog karaktera.

Kraj januara doneće postepeni pad temperature i biće uslova za sneg i u nižim predelima.

Dakle, preokret vremena uz zahlađenje i pojavu snega treba očekivati od 27. januara.

Prema trenutnim prognozama sam krja januara i početak februara mogao bi doneti Srbiji i ledene dane i temperature ispod 0°C.

Autor: S.M.