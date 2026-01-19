AKTUELNO

Društvo

U OVOM MESTU JE DANAS BILO - 14 STEPENI! Košava sve pogoršava, a nova prognoza ne sluti na dobro

Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić, Tanjug/Nenad Mihajlović, Tanjug/Aleksandar Palijagić

Ledeni dan u Srbiji. Jutros je temperatura na Crnom vrhu opala na -14, u Negotinu na -12, a ledeno je bilo i širom drugih predela, uz temperature od -10 do -5°C.

Vedro i ledeno je bilo i u toku dana, a maksimalna temperatura u mnogim predelima nije prešla 0°C.

Pored planina, najhladnije je bilo na severu Vojvodine i u Timočkoj i Negotinskoj Krajini.

Dodatni osećaj hladnoće pojačan je ledenom košavom, koja na jugu Banata i u Podunavlju ima olujne udare.

Koliko je košava hladna, govori i podatak da je subjektivni osećaj trenutno na Crnom vrhu čak -19 stepeni, dok ke stvarna temperatura -10.

Iako je i širom ostalih predela Srbije trenutna temperatura oko ili koji stepen ispod nule, subjektivni osečaj je i do -10.

Pred nama je još jedna ledena noć.

Autor: S.M.

#Košava

#Prognoza

#Srbija

#Temperatura

#ledeni dani

