SRBIJA I VEČERAS U MINUSU: Uskoro stižu sneg i LEDENA KIŠA - Evo kada konačno sledi OTOPLJENJE

Ledeno veče u Srbiji. Trenutne temperature su i do -6 stepeni u Vojvodini, u Beogradu je -4, a na planinama i na istoku Srbije -3°C. Toplije je na jugu i jugoistoku Srbije, temperatura do 3°C.

U Srbiji tokom noći i u četvrtak oblačno.

Ponegde se očekuju slaba kiša, susnežica i slab sneg.

Na pojedinim lokacijama očekuje se i ledena kiša, pa će postojati opasnost i od poledice.

Ipak, značajnije padavine se ne očekuju.

Jutarnja temperatura biće od -6 do 0, maksimalna dnevna 1 do 7 stepeni.

U Srbiji u petak sunčanije i toplije.

Srbija će tokom vikenda biti pod uticajem ciklona sa Mediterana, pa se očekuje kišovito, ali i relativno toplo vreme. Maksimalna temperatura biće i do 12 stepeni.

Očekuje se košava toplog karaktera, a jugoistočni vetar na jugu Banata i u Podunavlju imaće olujne udare.

Dojučerašanje prognoze govorile su o tome da će kraj janata doneti zahlađenje, pa i sneg.

Ipak, današnji proračuni ukunili su zahlađenje, tako da će kraj januara, pa i sam početak februara doneti oblačnije, ali i toplije vreme, povremeno sa kišom, na višim planinama sa snegom. Maksimalna temperatura biće uglavnom od 5 do 10 stepeni, što su temperature iznad proseka, a čak bi i jutarnje temperature bile u plusu.

Ovakvo vreme biće posledica jake ciklonske aktivnosti sa Atlantika i Mediterana, koji će prema Srbiji uslovljavati južna strujanja i priliv toplije vazdušne mase, dok će se ona ledena iz Sibira zadržavati nad istočnom Evropom.

Autor: Iva Besarabić