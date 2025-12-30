ZA NOVU GODINU PAHULJE I MINUS, a onda temperatura i do 18 stepeni! Evo kada SNAŽAN CIKLON donosi OTOPLJENJE u Srbiju

U Srbiji u utorak ujutro vedro i veoma hladno, naročito na jugu i jugoistoku, uz temperature i do -8, na planinama i niže od -10, dok se u ostalim predelima očekuje minimalna temperatura od -5 u centralnim do 0 stepeni u severnim predelima Vojvodine.
Pre podne u severoistočnim, a sredinom dana i posle podne i u centralnim, istočnim i jugoistočnim delovima Srbije očekuje se prolazno naoblačenje, ponegde uz kratkotrajnu pojavu pljuskova snega i susnežice. Ne očekuju se značajnije padavine. Nešto više snega može biti samo u planinama na istoku i u oblasti Homolja, gde bi palo i do 5 cm snega.
Duvaće umeren do jak severozapadni vetar.
Maksimalna temperatura biće od 2 do 6 stepeni, u Beogradu do 4 stepena.
U sredu se očekuje dalji priliv hladne vazdušne mase sa severa, pa će biti još hladnije.
Očekuje se promenljivo oblačno, na severoistoku, istoku i jugoistoku ponegde sa slabim snegom.
Jutarnja temperatura biće od -10 do 0, na višim planinama i do -15 stepeni.
Maksimalna temperatura biće oko 0 stepeni.
U toku večeri i u novogodišnjoj noći sa severa prolazno naoblačenje, tek ponegde uz provejavanje slabog snega, ali se ne očekuju značajnije padavine, niti formiranje snežnog pokrivača.
Temperatura u novogodišnjoj noći biće od -9 do -3, na planinama i niže.
Prvi dan Nove godine doneće prohladno vreme, ujutru minus, a tokom dana malo toplije, ali hladno.
Od petka naše područje biće pod uticajem snažnog ciklona, uz veoma jaka južna strujanja, a očekuje se i osetno toplije vreme.
Duvaće jak jugozapadni vetar, a očekuju se česta prolazna naoblačenja sa kišom.
Maksimalna temperatura sledećeg vikenda biće oko 15 stepeni, usled fenskog efekta vetra i do 18 stepeni. Ove temperature su za 10 do 15 stepeni više od proseka za ovo doba godine.
Prema trenutnim prognozama, u danima oko Božića zahlađenje, ali još uvek je rano precizirati u kom obliku. Za sada bi temperature opale na prosečne vrednosti.
Autor: Jovana Nerić