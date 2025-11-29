KIŠA, SUSNEŽICA I SNEG: U Srbiji danas veoma hladno, a evo kada se očekuje otopljenje

U Srbiji u subotu oblačno i veoma hladno sa kišom, susnežicom i snegom. U brdsko-planinskim predelima očekuje se dalje povećanje snežnog pokrivača. Pred kraj dana i uveče razvedravanje. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 0 do 3, maksimalna dnevna od 1 do 5 stepeni.

U Beogradu u subotu oblačno i veoma hladno sa kišom, susnežicom i snegom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Temperatura tokom većeg dela dana oko 1°C. Pred kraj dana i uveče razvedravanje.

Autor: D.Bošković