AKTUELNO

Društvo

KIŠA, SUSNEŽICA I SNEG: U Srbiji danas veoma hladno, a evo kada se očekuje otopljenje

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug/Branko Lukić ||

U Srbiji u subotu oblačno i veoma hladno sa kišom, susnežicom i snegom. U brdsko-planinskim predelima očekuje se dalje povećanje snežnog pokrivača. Pred kraj dana i uveče razvedravanje. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 0 do 3, maksimalna dnevna od 1 do 5 stepeni.

U Beogradu u subotu oblačno i veoma hladno sa kišom, susnežicom i snegom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Temperatura tokom većeg dela dana oko 1°C. Pred kraj dana i uveče razvedravanje.

Autor: D.Bošković

#Hladnoća

#Kiša

#Padavine

#Sneg

#Zima

#susnezica

POVEZANE VESTI

Društvo

OČEKUJE NAS NAJTOPLIJI DAN OD POČETKA LETA: Danas ćemo se kuvati i u hladu, a večeras stiže promena vremena i pljuskovi!

Društvo

Danas hladno, ponegde sa kišom ili snegom, temperatura od 1 do 7 stepeni

Društvo

Kiša i sneg u Srbiji: Temperaturni obrt stiže od petka, evo kolika će biti temperatura

Društvo

JUTRO HLADNO, A ONDA PROLEĆNE TEMPERATURE - Danas promenljivo oblačno i veoma toplo

Društvo

CIKLON STIŽE U SRBIJU! Biće 18 stepeni, košava će imati olujne udare 100 kilometara na sat: Ovi dani sledeće sedmice doneće SNEG

Društvo

RHMZ IZDAO NAJNOVIJE UPOZORENJE: Sneg stiže u OVE delove Srbije - Evo šta nas čeka do kraja meseca