Pogledajte kako grad tuče po Hercegovini: Snažno nevreme sa gradom pogodilo Mostar, Neum i Međugorje (VIDEO)

Snažno nevreme praćeno pljuskovima i gradom pogodilo je danas Međugorje, Mostar i Neum.
U Neumu je, kako prenose federalni mediji, zabeležen krupniji grad, pri čemu su pojedina zrna leda dosezala veličinu oraha.
Slično stanje zabeleženo je i u Međugorju, gde je snažan pljusak praćen gradom u kratkom vremenu zabeleo je tlo,.
Nevreme nije zaobišlo ni Mostar, gde je takođe zabeležen grad uz intenzivne padavine koje su u kratkom vremenu potopile ulice.
Autor: Marija Radić