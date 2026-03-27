SRBIJI PRETI POTOP! RHMZ nastavlja da niže UPOZORENJA: Već pala ogromna količina kiše, na planinama MEĆAVA - Evo gde će biti NAJKRITIČNIJE i do kada traje

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić, Tanjug/Vladimir Sporčić, Tanjug AP/STA/ NEBOJŠA TEJIĆ ||

Danas i za vikend oblačno sa kišom i lokalnim plјuskovima koji ponegde mogu biti praćeni i grmlјavinom, u brdsko-planinskim predelima sneg.

Lokalno se očekuje veća količina padavina: od 40 do 80 mm, ponegde i više, za period od 72 sata, a na planinama od 10 do 30 cm novog snega. Slablјenje padavina očekuje se u nedelјu u drugom delu dana, navodi se u upozorenju koje je rano jutros objavio Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ).

Na snazi i upozorenje za Beograd

RHMZ je takođe izdao i upozorenje za područje Beograda na obilne padavine od 27 do 29. marta.

- Danas i za vikend oblačno sa kišom i lokalnim plјuskovima, a u pojedinim delovima grada i sa većom količinom padavina, od 30 do 60 mm za period od 72 sata. Slablјenje padavina očekuje se u nedelјu u drugom delu dana - navodi se u upozorenju RHMZ za Beograd.

Kiša i zahlađenje, na planinama sneg

Kada je u pitanju vreme danas, iz RHMZ nabode da će vreme biti oblačno i osetno hladnije sa kišom i kratkotrajnim plјuskovima.

- U brdsko - planinskim predelima južne Srbije sa susnežicom, a na planinama sa snegom uz stvaranje odnosno povećanje visine snežnog pokrivača. Lokalno se očekuju i obilnije padavine. Vetar slab i umeren, u Vojvodini i na istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 7 do 12 stepeni Celzijusa - navode iz RHMZ.

Vreme za vikend i sledeće nedelje

Kako prognoziraju iz RHMZ, za vikend i u ponedelјak biće oblačno povremeno sa kišom i lokalnim plјuskovima, u brdsko-planinskim predelima sa snegom uz povećanje visine snežnog pokrivača. Lokalno se očekuju i obilnije padavine. U ponedelјak posle podne postepeni prestanak padavina.

- U utorak promenlјivo oblačno i suvo. Od srede vetrovito sa umerenim i jakim severnim i severoistočnim vetrom. Na severu umereno oblačno i suvo, a u ostalom delu zemlјe oblačno i mestimično sa kišom, u višim planinskim predelima sa snegom - navode iz RHMZ.

Očekuje se porast reka

Na Jadru, Kolubari sa pritokama, Mlavi, Peku i Crnom Timoku od 27. i 28. marta vodostaji će biti u većem porastu sa mogućnošću dostizanja upozoravajućih nivoa.

Autor: Iva Besarabić

