STIGLA PROMENA VREMENA! Snažno nevreme stiže u Srbiju, ovi delovi zemlje će biti pod snegom: Na snazi meteoalarm zbog jakog vetra i kiše

U petak, 27. marta, u Srbiji će biti oblačno i osetno hladnije, uz kišu i lokalne pljuskove koji ponegde mogu biti praćeni i grmljavinom. U brdsko-planinskim predelima očekuje se sneg, uz formiranje snežnog pokrivača.

Mestimično se očekuju i obilnije padavine. Duvaće slab do umeren vetar, dok će u Vojvodini i na istoku zemlje povremeno biti i jak, zapadni i severozapadni.

Jutarnja temperatura kretaće se od 3 do 8 stepeni, dok će maksimalna dnevna biti u rasponu od 6 do 10 stepeni.

Obilne padavine od 27. marta

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na obilne padavine širom Srbije. Tokom petka i za vikend očekuje se pretežno oblačno vreme sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegde mogu biti praćeni i grmljavinom, dok će u brdsko-planinskim predelima padati sneg.

Na pojedinim područjima očekuju se i veće količine padavina - od 40 do 80 milimetara za 72 sata, a lokalno i više. Na planinama se prognozira između 10 i 30 centimetara novog snega.

Slabljenje padavina i njihov postepeni prestanak očekuju se u nedelju u drugom delu dana.

Početkom aprila novo zahlađenje

Narednih dana Srbiju očekuje izraženo pogoršanje vremena, uz obilnije padavine, zahlađenje i sneg na planinama, upozorava Marko Čubrilo koji se bavi meteorologijom.

Prema njegovoj prognozi, snežna granica uglavnom će se zadržavati iznad 700 metara nadmorske visine, dok u planinskim predelima padavine mogu biti veoma obilne.

Do kraja marta u mnogim krajevima moglo bi pasti i do 150 odsto prosečne mesečne količine padavina, dok se sneg ispod 600 metara za sada ne očekuje.

Čubrilo navodi da bi početkom aprila moglo uslediti novo, jače zahlađenje, kada bi se sneg mogao spustiti i u niže predele. Do tada, prema njegovim rečima, nema naznaka stabilizacije vremena, pa se očekuju vetroviti dani uz česte padavine i pojačan severozapadni vetar.

Najobilnije padavine prognoziraju se za zapadne delove regiona, dok bi planine mogle dobiti od 15 do čak 75 centimetara snega, lokalno i do jednog metra. Duvaće pojačan severozapadni vetar, dok će se bura proširiti duž Jadrana.

Prema njegovim procenama, novo prolazno pogoršanje očekuje se oko 31. marta, dok bi već oko 3. aprila moglo uslediti još jedno jače zahlađenje sa snegom i u nižim predelima.

Autor: D.Bošković