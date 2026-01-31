SNEG STIŽE U BEOGRAD! Početak februara donosi još jedan ŠOK (FOTO)

Sneg uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača očekuje se ponegde i u nižim predelima

Vreme danas pretežno oblačno, mestimično sa padavinama slabog do umerenog intenziteta - uglavnom s kišom, u Vojvodini, Timočkoj Krajini i na jugoistoku Srbije lokalno i sa susnežicom, a u brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom, najavio je RHMZ.

Vetar će biti slab, promenljiv, krajem dana na jugu Banata i u donjem Podunavlju u pojačanju i skretanju na istočni i jugoistočni pravac. Najviša temperatura od 3 do 9 stepeni.

U nedelju (01.02.) oblačno, u nizijama sa lokalnom pojavom slabe susnežice, a na planinama sa slabim snegom. Izuzetak su južna i jugoistočna Srbija, gde se sneg uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača očekuje ponegde i u nižim predelima.

Početkom sledeće sedmice (02 - 03.02.) delimično razvedravanje uz jutarnji mraz. Ledeni dani od 1. do 3. februara očekuju se samo u Timočkoj i Negotinskoj Krajini sa dnevnim temperaturama od -2 do 0 stepeni, dok će u ostalim regionima maksimalne temperature tokom prva dva dana februara biti od 0 do 5 stepeni, a zatim ponovo u porastu.

Duvaće košava, koja će u Vojvodini, Podunavlju i Pomoravlju pojačavati subjektivni osećaj hladnoće. Od utorka uveče (3.2.) do četvrtka ujutro (5.2.) košava će biti olujna, ali uz dalji porast dnevnih temperatura, koje će sredinom sledeće sedmice ponovo biti u intervalu od 10 do 16 stepeni, osim u Timočkoj i Negotinskoj Krajini, gde će se zadržati hladnije vreme.

Od srede (4.2.) do kraja perioda (7.2.) česta prolazna naoblačenja s kratkotrajnom kišom uz malu količinu padavina.

Sneg u Beogradu

Domaći meteorolog Ivan Ristić objavio je u novoj prognozi da je sutra prvi februar i da već imamo prvo provejavanje snega.

"U Beogradu prema trenutnoj prognozi slab sneg počinje sutra izmedju 18 i 19 časova. Snežni oblak će sutra tokom pre podneva prvo zahvatiti jug Srbije i postepeno se premeštati na sever, takođe u toku dana počeće da duva hladna košava a temperatura popodne u osetnijem padu, tako da će u večernjim časovima svuda biti ispod nule", najavio je meteorolog.



Autor: Jovana Nerić