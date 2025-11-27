AKTUELNO

Društvo

RHMZ SE OGLASIO: Stižu jak sneg i poledica - Poseban oprez neophodan na putevima

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Branko Lukić ||

Jači sneg očekuje se uglavnom u večernjim i noćnim satima i tada se može očekivati njegovo zadržavanje ponegde i u nižim predelima zapadne, centralne i jugozapadne Srbije.

U oblasti Homoljskih planina i u višim predelima jugoistočne Srbije u istom periodu prognoziraju se mešovite padavine (kiša i sneg), a usled niskih temperatura, kiša se mestimično može lediti na tlu. Oprez se savetuje svim učesnicima u saobraćaju.

Od nedelje se očekuje suvo vreme sa dužim sunčanim intervalima i postepeno toplije, osim u mestima gde će se jutarnja magla zadržati veći deo dana.

RHMZ je objavio i hidrološko upozorenje prema kojem će na gornjem toku Južne Morave, Veternici, Jablanici, Vlasini i Pustoj tokom 27. i 28. novembra vodostaji ponovo biti u porastu sa mogućnošću dostizanja upozoravajućih nivoa.

Autor: S.M.

