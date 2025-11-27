PRED NAMA JE LEDEN DAN: Stižu kiša, susnežica i SNEG - Evo šta nas još čeka

U Srbiji u četvrtak oblačno sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, a susnežice i snega biće i u nižim predelima zapadne, južne i centralne Srbije.
Na severu će biti suvo, u Vojvodini i sa sunčanim periodima.
Duvaće slab do umeren severozapadni vetar.
Jutarnja temperatura od 0 u Vojodini do 6 na istoku Srbije, maksimalna dnevna od 2 na zapadu do 6 na istoku Srbije i na severu Vojvodine.
Vreme u Beogradu
U Beogradu u četvrtak oblačno i hladno.
Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura 1, maksimalna dnevna 4°C.
Autor: Iva Besarabić