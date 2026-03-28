Mali maturanti prokukali: Do ovog pitanja im drastično opala koncentracija, evo šta ih je namučilo

Izvor: Kurir

Osmaci su danas u okviru probe male mature rešavali test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika

Učenici osmog razreda danas su od devet časova polagali probni završni ispit iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, a od 11.30 sačekao ih je probni test iz izbornog predmeta.

Mnoge je namučio poslednji zadatak i razumevanje teksta. Požalili su se da je ponuđeni tekst bio "predugačak" te da nisu mogli da se skoncentrišu.

- Poslednja tri pitanja gde smo imali ponuđene tekstove su bila baš teška. Neki su izgubili koncentraciju i nisu mogli da čitaju. Ostalo je bilo lako - ispričala je jedna učenica.

Njene drugarice i ona kažu i da je test iz matematike bio lakši od srpskog.

- Imali smo tekst o Marku Kraljeviću i ponuđene odgovore da li je on uradio nešto ili nije.. Potom da protumačimo šta je bio kontekst ponuđenog teksta, kako je pisac dočarao humor. Bile su pesme, da prepoznamo stilske figure, ponuđen tekst i da prepoznamo o kom piscu je reč, neki su prepoznali, neki ne. Odgovor je bio Branko Radičević - kažu u glas.

Većini je 20. zadatak bio najteži.

- Naporno je bilo. Ogroman je tekst, imali smo nekoliko ponuđenih odgovora, a više je tačnih. Imali smo i epsku pesmu da čitamo, ali sve u svemu lakše je bilo nego matematika - rekao je jedan učenik.

Autor: D.Bošković

