Evo kako da izbegnete gužve zbog novog EES sistema - ovi saveti vam mogu pomoći

Od 10. aprila ove godine počinje puna primena EES (Entry/Exit System) sistema na granicama Evropske unije.

Nakon delimične primene koja je trajala od prošlog oktobra, putnike sada očekuju stroža pravila identifikacije, ali i potencijalna zadržavanja na prelazima, koji su tradicionalno najopterećeniji tokom praznika i letnje sezone.

Procedura je jasna

- Ovaj sistem Evropske unije za naše putnike donosi obavezno uzimanje otisaka prstiju i fotografisanje na granicama Šengen zone. Glavna promena odnosi se na način na koji će sistem evidentirati boravak u inostranstvu. Umesto klasičnog pečatiranja pasoša, softver obračunava preostale dane propisanog boravka - podsećaju iz Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta.

Procedura je jasna: kontrola pasoša, fotografisanje i davanje otiska četiri prsta kod ulaska u Šengen zonu, u povratku pregled pasoša i još jedna verifikacija identiteta (ili slikanje, ili otisci).

I kod ulaska i kod izlaska, nakon kontrole sistem sam unosi datum ulaska, odnosno, izlaska iz Šengena, radi kontrole dužine boravka jer je maksimum 90 dana u 180 dana. Ukoliko neko prekorači propisanu dužinu boravka, biće mu onemogućen ulazak u Šengen zonu.

Ovde se očekuju zastoji

- Kako bi se izbegli višečasovni zastoji, preporučuje se korišćenje digitalnih alata. Od pre nekoliko dana dostupna je aplikacija "Travel to Europe" od koje se očekuje da će ubrzati ovaj proces (trenutno je kao pilot projekat primenjuju samo Švedska i Portugal) - navode iz Jute i dodaju:

- Očekuje se da će najveća gužva u vreme prolećnih putovanja i uskršnjih praznika biti na prelazima prema Mađarskoj i Hrvatskoj, moguće je da će i prelazi prema Rumuniji takođe biti opterećeni, dok za Grčku se ne očekuje veća gužva.

Zbog novih protokola, prevoznicima putnika se savetuje raniji polazak, bar dva do tri sata ranije u odnosu na ranije godine.

- Putnicima se savetuje da provere rok važenja pasoša, koji mora biti validan najmanje tri meseca nakon planiranog datuma povratka, da krenu na put znatno ranije i redovno prate stanje na prelazima putem kamera AMSS-a - savetuju iz Jute.

Autor: Jovana Nerić