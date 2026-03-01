AMSS IZVEŠTAJ: Velike gužve na teretnim terminalima, kamioni na Batrovcima čekaju pet sati

Vozači teretnih vozila suočavaju se sa višesatnim zadržavanjima na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj i Mađarskoj, dok se putnički saobraćaj na svim graničnim prelazima odvija bez zastoja.

Prema najnovijim podacima Uprave granične policije, najveća gužva je na prelazu Batrovci, gde teretnjaci na izlazu iz zemlje čekaju oko 300 minuta. Slična situacija je i na ostalim ključnim prelazima za kamione.

Trenutno stanje na graničnim prelazima (TMV):

- Batrovci (izlaz): 300 minuta (5 sati)

- Šid (izlaz): 240 minuta (4 sata)

- Kelebija (izlaz): 120 minuta (2 sata)

- Bezdan (izlaz): 90 minuta

- Sremska Rača (ulaz): 45 minuta

Na naplatnim stanicama na auto-putevima širom Srbije trenutno nema zadržavanja. Vozačima putničkih automobila savetuje se oprez u večernjim satima zbog moguće magle i vlažnih kolovoza u kotlinama i pored reka.

