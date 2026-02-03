HAOS NA GRANICAMA SE NASTAVLJA: Kamioni zarobljeni, na ovim prelazima se čeka satima!

Vozači teretnih vozila jutros se suočavaju sa ozbiljnim zastojima na ključnim graničnim prelazima.

Prema poslednjem izveštaju Auto-moto saveza Srbije (AMSS), najveći pritisak je na izlazu iz zemlje ka zapadu i severu.

GDE SU NAJVEĆE GUŽVE?

Najkritičnija situacija je na graničnim prelazima Šid i Kelebija, gde kamioni na izlaznom terminalu čekaju po dva sata. Ništa bolja slika nije ni na Batrovcima i Sremskoj Rači, gde su zadržavanja trenutno oko sat vremena.

DOBRE VESTI ZA PUTNIČKI SAOBRAĆAJ

Dok se prevoznici bore sa kolonama, putnički automobili za sada prolaze bez zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije od 5:15 časova:

Teretni saobraćaj: Šid i Kelebija (120 min), Batrovci i Sremska Rača (60 min).

Ostali prelazi: Nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Auto-putevi: Na naplatnim stanicama se prolazi bez čekanja.

Savetuje se svim učesnicima u saobraćaju da prate promene na zvaničnim kanalima AMSS-a zbog mogućeg povećanja pritiska tokom prepodneva.

Autor: Dalibor Stankov