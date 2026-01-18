AKTUELNO

KREĆE HAOS NA GRANICAMA! Naoružajte se strpljenjem: Na ovim prelazima se čeka SATIMA, formirane kilometarske kolone!

Vozači koji se danas popodne nalaze na putevima širom Srbije treba da se naoružaju strpljenjem. Prema najnovijim informacijama Auto-moto saveza Srbije (AMSS), na graničnim prelazima počele su da se formiraju gužve, a na pojedinim izlazima iz zemlje čeka se i po nekoliko sati.

Putnička vozila trenutno očekuje zadržavanje od oko 30 minuta na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu iz zemlje. Iako situacija za automobile još uvek nije kritična, gužve se pojačavaju kako se veče približava.

Najteža situacija za kamiondžije

Sa druge strane, vozači teretnih vozila suočavaju se sa mnogo većim problemima. Prema podacima Uprave granične policije od 17.15 časova, situacija na prelazima je sledeća:

Batrovci (izlaz): Teretna vozila čekaju 3 sata.

Šid (izlaz): Zadržavanje iznosi takođe 3 sata.

Kelebija (izlaz): Kamioni čekaju oko sat vremena.

Dobra vest za sve vozače koji se kreću auto-putevima kroz Srbiju jeste da na naplatnim stanicama, prema informacijama JP "Putevi Srbije", trenutno nema zadržavanja.

Savetujemo svim putnicima da pre polaska na put provere stanje na graničnim prelazima putem aplikacija i kamera uživo, kako bi izbegli najopterećenije pravce.

