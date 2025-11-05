TERETNJACI U PAKLU NA GRANICI: Čekaju i po osam sati! Evo kakvo je stanje na srpskim putevima

Vozači teretnih vozila danas se suočavaju sa ogromnim gužvama na pojedinim graničnim prelazima, gde se na izlazu iz zemlje čeka i po osam sati, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema najnovijim informacijama Uprave granične policije, dobijenim u 17.15 časova, najduža zadržavanja zabeležena su na sledećim prelazima:

Batrovci (izlaz) – čekanje za teretna vozila: 480 minuta

Horgoš i Kelebija (izlaz) – po 360 minuta

Bezdan (izlaz) – 240 minuta

Šid i Sremska Rača (izlaz) – po 180 minuta

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, uključujući i putnička.

Iz AMSS-a apeluju na vozače da se informišu pre polaska na put, koriste alternativne prelaze kada je to moguće i imaju strpljenja zbog pojačanog saobraćaja i procedura na granicama.

Autor: Dalibor Stankov