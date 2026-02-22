GUŽVA NA GRANICI: Kamiondžije čekaju satima na izlazu iz Srbije, evo gde su najveće gužve

Vozači teretnih vozila suočavaju se sa ozbiljnim zastojima na graničnim prelazima ka zapadu i severu.

Prema najnovijem izveštaju Auto-moto saveza Srbije (AMSS), na tri ključna prelaza čeka se i do četiri sata.

Zastoji na teretnim terminalima

Prema podacima Uprave granične policije od 17.15 časova, situacija na izlazu iz Srbije je sledeća:

- Horgoš: Čekanje oko 4 sata.

- Batrovci: Čekanje oko 4 sata.

- Šid: Čekanje oko 4 sata.

- Bezdan: Čekanje oko 2 sata.

Prohodno za putnička vozila

Dobra vest za vozače automobila je da na putničkim terminalima trenutno nema zadržavanja. Takođe, prema informacijama JP "Putevi Srbije", prolaz kroz naplatne rampe na autoputevima širom zemlje je potpuno prohodan i bez čekanja.

Savetuje se vozačima teretnjaka da se naoružaju strpljenjem ili, ukoliko je moguće, prate stanje na alternativnim prelazima.

