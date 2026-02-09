GUŽVA NA GRANICI: Kamioni čekaju pet sati na Batrovcima i Šidu, AMSS upozorava i na sneg i maglu

Dok se putnički saobraćaj na graničnim prelazima jutros odvija bez zastoja, vozači teretnih vozila suočavaju se sa višesatnim čekanjem na izlazu iz zemlje ka Hrvatskoj.
Stanje na graničnim prelazima i naplatnim rampamaPrema informacijama Uprave granične policije od 5:15 časova, situacija je sledeća:
GP Batrovci (izlaz): Teretna vozila čekaju 5 sati.
GP Šid (izlaz): Teretna vozila čekaju 5 sati.
Putnička vozila: Na svim terminalima nema zadržavanja.
Ostali prelazi: Za sve kategorije vozila saobraćaj se odvija bez čekanja.
Takođe, na naplatnim stanicama na auto-putevima širom Srbije nema zadržavanja vozila.
Oprez zbog vremena: Stižu sneg i poledica
Iz Auto-moto saveza Srbije (AMSS) upozoravaju vozače na drastičnu promenu uslova na putevima tokom dana.
Ključni rizici za vozače danas:
Gusta magla: U jutarnjim i prepodnevnim satima vidljivost može pasti na ispod 200 metara, naročito u kotlinama i pored reka.
Sneg i kiša: Padavine počinju u Timočkoj i Negotinskoj Krajini, a tokom noći sneg se očekuje i u nižim predelima širom Srbije.
Brza promena uslova: Nagli pad temperature može dovesti do stvaranja poledice na kolovozu.
Preporuka AMSS: Obavezna zimska oprema
Zbog najavljenog zahlađenja i padavina, korišćenje zimskih guma je neophodno. Vozačima se savetuje da prilagode brzinu uslovima puta, drže veće odstojanje i obavezno nose odgovarajuću zimsku opremu, posebno ako planiraju put kroz brdsko-planinske predele.
Autor: Dalibor Stankov