GUŽVA NA GRANICI: Kamioni čekaju pet sati na Batrovcima i Šidu, AMSS upozorava i na sneg i maglu

Dok se putnički saobraćaj na graničnim prelazima jutros odvija bez zastoja, vozači teretnih vozila suočavaju se sa višesatnim čekanjem na izlazu iz zemlje ka Hrvatskoj.

Stanje na graničnim prelazima i naplatnim rampamaPrema informacijama Uprave granične policije od 5:15 časova, situacija je sledeća:

GP Batrovci (izlaz): Teretna vozila čekaju 5 sati.

GP Šid (izlaz): Teretna vozila čekaju 5 sati.

Putnička vozila: Na svim terminalima nema zadržavanja.

Ostali prelazi: Za sve kategorije vozila saobraćaj se odvija bez čekanja.

Takođe, na naplatnim stanicama na auto-putevima širom Srbije nema zadržavanja vozila.

Oprez zbog vremena: Stižu sneg i poledica

Iz Auto-moto saveza Srbije (AMSS) upozoravaju vozače na drastičnu promenu uslova na putevima tokom dana.

Ključni rizici za vozače danas:

Gusta magla: U jutarnjim i prepodnevnim satima vidljivost može pasti na ispod 200 metara, naročito u kotlinama i pored reka.

Sneg i kiša: Padavine počinju u Timočkoj i Negotinskoj Krajini, a tokom noći sneg se očekuje i u nižim predelima širom Srbije.

Brza promena uslova: Nagli pad temperature može dovesti do stvaranja poledice na kolovozu.

Preporuka AMSS: Obavezna zimska oprema

Zbog najavljenog zahlađenja i padavina, korišćenje zimskih guma je neophodno. Vozačima se savetuje da prilagode brzinu uslovima puta, drže veće odstojanje i obavezno nose odgovarajuću zimsku opremu, posebno ako planiraju put kroz brdsko-planinske predele.

Autor: Dalibor Stankov