KOLONE NA GRANICAMA: Kamiondžije čekaju i po pet sati, evo gde su najveći zastoji!

Vozači teretnih vozila jutros se suočavaju sa ozbiljnim zastojima na izlazima iz Srbije.
Prema najnovijim podacima Uprave granične policije, na pojedinim prelazima formirane su duge kolone, a čekanja se mere satima.
Gde je najteža situacija?
Najveći pritisak trenutno je na granici sa Hrvatskom, ali zastoja ima i na severu zemlje:
Šid: Teretna vozila na izlazu čekaju rekordnih pet sati.
Batrovci: Zadržavanje na izlazu iznosi oko četiri sata.
Bezdan: Kamioni čekaju tri sata.
Horgoš: Na izlazu se čeka oko 90 minuta.
Sremska Rača: Zadržavanje je oko sat vremena.
Prohodno za putnička vozila
Dobra vest za vozače automobila je da na putničkim terminalima trenutno nema zadržavanja. Takođe, prema izveštaju AMSS-a, saobraćaj se na naplatnim stanicama širom Srbije odvija bez zastoja.
