KOLONE NA GRANICAMA: Kamiondžije čekaju i po pet sati, evo gde su najveći zastoji!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Uprava Carina ||

Vozači teretnih vozila jutros se suočavaju sa ozbiljnim zastojima na izlazima iz Srbije.

Prema najnovijim podacima Uprave granične policije, na pojedinim prelazima formirane su duge kolone, a čekanja se mere satima.

Gde je najteža situacija?

Najveći pritisak trenutno je na granici sa Hrvatskom, ali zastoja ima i na severu zemlje:

Šid: Teretna vozila na izlazu čekaju rekordnih pet sati.

Batrovci: Zadržavanje na izlazu iznosi oko četiri sata.

Bezdan: Kamioni čekaju tri sata.

Horgoš: Na izlazu se čeka oko 90 minuta.

Sremska Rača: Zadržavanje je oko sat vremena.

Prohodno za putnička vozila

Dobra vest za vozače automobila je da na putničkim terminalima trenutno nema zadržavanja. Takođe, prema izveštaju AMSS-a, saobraćaj se na naplatnim stanicama širom Srbije odvija bez zastoja.

Autor: D.S.

#AMSS

#Batrovci

#Granični prelazi

#KAMIONI

#Stanje na putevima

#gužva na granici

#teretna vozila

#Šid

