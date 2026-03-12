HAOS NA PRELAZIMA SA HRVATSKOM I MAĐARSKOM! Jedna grupa vozača satima čeka na granici: Evo gde ima radova na putu

Vozači teretnih vozila jutros se suočavaju sa višesatnim zadržavanjima na izlazu iz Srbije, a najkritičnija situacija zabeležena je na graničnom prelazu Šid, gde kamioni čekaju čak do 300 minuta, javljaju Putevi Srbije.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije u 7.15 časova, velika zadržavanja evidentirana su i na drugim frekventnim graničnim prelazima ka Evropskoj uniji. Na prelazu Batrovci kamioni čekaju oko 180 minuta, dok je na Kelebiji zadržavanje oko 120 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima trenutno nema dužih čekanja za putnička vozila, ali se vozačima savetuje dodatni oprez i planiranje putovanja zbog mogućih promena tokom dana.

Kada je reč o saobraćaju u zemlji, na naplatnim stanicama na auto-putevima nema zadržavanja vozila.

Vozače dodatno mogu usporiti radovi na više deonica auto-puteva. Na auto-putu E-75 u smeru ka Nišu izvode se radovi između petlji Tranšped i Vrčin, Lapovo i Batočina, kao i između Jagodine i Ćuprije, dok su radovi aktuelni i na deonici Subotica Jug – Subotica Istok u smeru ka Horgošu.

Radovi su u toku i na auto-putu E-763 između petlji Jakovo i Surčin jug u smeru Čačak – Novi Beograd, gde se saobraćaj odvija usporeno zbog izgradnje temelja za saobraćajne portale.



Nadležni apeluju na vozače da prate signalizaciju, koriste alternativne pravce gde je to moguće i računaju na duže vreme putovanja, posebno u pravcu izlaska iz zemlje.

Autor: D.Bošković