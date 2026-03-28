U TOKU NOĆI OVI PREDELI NA UDARU OBILNIH PADAVINA: Nižu se upozorenja RHMZ, pred nama oblačno, hladno i kišovito vreme

RHMZ upozorava na obilne padavine u Srbiji: kiša u nižim predelima, sneg na planinama. Očekujte oblačno i hladno vreme.

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) najavio je večeras da će u Srbiji narednih dana preovlađivati oblačno i prohladno vreme, sa čestim padavinama – kišom u nižim predelima i snegom na planinama.

Kako stoji u najnovijoj najavi RHMZ, večeras oblačno, na istoku i jugoistoku suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom, a u brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom.

U narednih sat do dva intenzivnije padavine očekuju se na jugu Banata, u delovima Beograda, Šumadiji i Kolubarskom okrugu.

Oblačno, prohladno i kišovito, na planinama sneg

U nedelju oblačno i hladno, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. Više padavina očekuje se ujutru i pre podne na severozapadu i zapadu zemlje. Vetar slab i umeren, u Vojvodini, zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji povremeno i jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 7 °C, a najviša od 7 do 14 °C, najavio je RHMZ.

Sledeće nedelje preovlađivaće oblačno i prohladno vreme, sa čestim padavinama: kišom u nižim i snegom u planinskim predelima.

Upozorenje za područje Srbije na obilne padavine

Danas i sutra oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Lokalno se očekuje veća količina padavina i to posebno na području zapadne i centralne Srbije gde može pasti novih od 10 do 40 mm za narednih 36 h, a u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije novih 10 do 15 cm vlažnog snega. Slabljenje intenziteta padavina očekuje se sutra u drugom delu dana, upozorio je RHMZ.

Upozorenje za Beograd na veću količinu padavina

Danas i sutra oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima, a u pojedinim delovima grada i sa većom količinom padavina, od 10 do 25 mm za narednih 36 h. Slabljenje padavina očekuje se sutra u drugom delu dana, glasi upozorenje RHMZ.

Autor: S.M.