U toku noći oblačno i hladno, a evo kad stižu kiša i sneg: Najnovije oglašavanje RHMZ

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) saopštio je večeras da će tokom noći biti oblačno, tmurno i hladno, ponegde sa sipećom kišom, rosuljom, osim na planinama južne Srbije i juga Banata gde će biti vedro.

Duvaće slab jugoistočni i istočni vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju i umeren.

Sutra ujutru po kotlinama i dolinama reka i na zapadu Vojvodine niska oblačnost koja će se ponegde zadržati i pre podne.

Tokom dana pretežno sunčano, osim u Timočkoj Krajini gde će tokom celog dana biti oblačno i tmurno sa sipećom kišom.

Duvaće slab i umeren jugoistočni i istočni vetar, na jugu Banata i jak.

Najniža temperatura od -2 do 4 stepena, a najviša dnevna od 5 do 10 stepeni Celzijusa.

Naoblačenje sa kišom koje će uveče zahvatiti jugozapadne, tokom noći proširiće se i na većinu ostalih predela naše zemlje.

U sredu oblačno sa kišom, na planinama istočne Srbije sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača.

Kratkotrajni prestanak padavina pre podne se očekuje u jugozapadnim, a od sredine dana i u većini ostalih predela, ali krajem dana i tokom noći ponovo se očekuju nove padavine sa juga i istoka, sneg u brdsko-planinskim predelima, a kiša u nižim.

U četvrtak će padati sneg uz formiranje/ povećanje snežnog pokrivača, a u nižim predelima naročito severne Srbije i kiša.

Od petka suvo, uz pojavu slabih i umerenih jutarnjih mrazeva i ponovo magle u nižim predelima.

Autor: Marija Radić