CRNI OBLACI NAD OVIM DELOVIMA SRBIJE! Najnovija vremenska prognoza: RHMZ najavio novi vremenski obrt, poznat tačan datum! Evo šta nas čeka tokom večeri i noći

Na severu, u oblasti Bačke, Banata i većeg dela Srema, oblačno i tmurno, u ostalim predelima pretežno vedro, ponegde sa sumaglicom. Vetar uglavnom slab, jugoistočni i istočni, najavio je večeras Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ).

"Uveče i u toku noći u nižim predelima ponovo formiranje magle i niske oblačnosti.", stoji u najavi.

Suvo i stabilno, od srede otopljenje

"Sutra ujutru slab i umeren mraz. U Vojvodini, po kotlinama i dolinama reka ujutru i pre podne niska oblačnost, ponegde i magla, koja će se u Bačkoj i Sremu zadržati i duže tokom dana, dok se u ostalim predelima od sredine dana očekuje postepeno razvedravanje.", glasi dalje najava.

Kako najavljuju, u brdsko-planinskim krajevima tokom celog dana sunčano.

"Vetar slab do umeren, jugoistočni i istočni, krajem dana i tokom noći na jugu Banata i jak. Najniža temperatura od -6 do 0 °C, najviša dnevna od 5 na zapadu Vojvodine i u Timočkoj Krajini do 13 °C na jugoistoku zemlje.", najavljuje RHMZ.

"Do kraja sedmice zadržaće se suvo i stabilno vreme. Magla se u nižim predelima očekuje u jutarnjim, večernjim i noćnim satima, dok će tokom dana biti malo toplije uz sunčane intervale.", najavio je RHMZ.

Autor: A.A.