Hitno se oglasio RHMZ! Opasno raste nivo velike reke u Srbiji i to za 5 metara: Evo kada i gde prete poplave

Srbija se nalazi na udaru snažnog ciklona i veoma obilnih padavina.

Od petka do danas širom zemlje palo je od 20 do 40 litara kiše, na severu i severoistoku zemlje i preko 50 litara, u Beogradu čak 65, a u Loznici i Podrinju i više od 100 litara kiše.

Reč je o količini padavina koja u proseku padne i za dva meseca.

U brdsko-planinskim predelima palo je 30-40 cm snega.

Obilne padavine zahvatile su i naš region, naročito severoistočne, istočne i centralne delove Bosne.

Usled veoma obilnih padavina, nivo svih manjih reka je čak i u višemetarskom porastu u kratkom vremenskom intervalu.

Na ovim tokovima čak postoji opasnost od poplava i bujica, ali je reč zaista o manjim tokovima i potocima, koji veoma brzo pri ovakvim padavinama nabujaju, a isto tako nakon toga im tako brzo opadne nivo.

Istovremeno, naglo raste nivo i srednjih reka poput Drine, koja je već zabeležila višemetarski porast, a potom se narednih dana očekuje ogromno povećanje Save, u gornjem toku kroz Srbiju i za čak 5 metara, uz dalje povećanje.

Povodom ovoga i veoma obilnih padavina, oglasio se RHMZ i izdao upozorenje.

- Na Jadru, Kolubari sa pritokama i na gornjem toku Zapadne Morave sa pritokama vodostaji će biti u većem porastu sa mogućnošću dostizanja upozoravajućih nivoa.

Na Savi narednih dana vodostaji će biti u većem porastu i kod Šapca prevazilaženje granice redovne odbrane od poplava očekuje se 30/31. marta 2026. godine - navodi se u upozorenju RHMZ-a.

Srećom, nivo Save je u prethodnom periodu bio niži, pa za sada prihvata ogromnu količinu voda, a situacija će se i te kako pratiti narednih dana.

Kada je reč o Dunavu, vodostaj je niži i srednii i nema opasnosti od poplava.

Dakle, narednih dana sve oči biće uprete u manje tokove i potoke, ali i u sliv Zapadne Morave, Drine i Save, uz sve pritoke.

Za sada nema mesta panici i redovno treba pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

Kada je reč o vremenu, kišovito i veoma hladno vreme nastaviće se i narednih dana, uz nove obilnije količine, što neće ići na ruku kada su vodosaji u pitanju. Sneg će i dalje vejati u brdsko-planinskim predelima Srbije.



Autor: A.A.