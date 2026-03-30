Srbija dobija još jednu važnu saobraćajnicu kod Požege: Od Užica do Beograda za 90 minuta

Zapadna Srbija uskoro će postati jedno od ključnih saobraćajnih čvorišta u zemlji, jer nakon otvaranja deonice auto-puta "Miloš Veliki" od Pakovraća do Požege, država pokreće i veliki projekat izgradnje brze saobraćajnice koja će povezati Požegu i Užice.

Ova modernizacija mreže smatra se kljucnim infrastrukturnim projektom ne samo za ekonomski razvoj i bezbednost, već i za strateško povezivanje Srbije sa susednim državama, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom.

Izgradnja nove deonice brze saobraćajnice na relaciji Požega-Užice, u dužini od 14,5 kilometara, direktno će spojiti Užice sa autoputem. Planirano je da ova moderna saobraćajnica poveže više naselja duž trase, uključujuci Požegu, Gorjane, Zlakusu i Sevojno.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučic je nedavno najavio početak gradnje ovog puta i istakao ogromnu vremensku uštedu koju će ovaj put doneti građanima.

- Kad imate brzu saobraćajnicu do ovde, onda će Užice biti povezano sa autoputem. Od Užica će biti potrebno onda sat i po do Beograda, najviše sat i 35 minuta. To je neverovatna stvar - rekao je Vučić.

Probijanje Kadinjače

Paralelno sa pravcem ka Užicu, projekat obuhvata i izgradnju tunela ispod Kadinjače. Ovaj objekat će obezbediti znatno bržu vezu prema Bajinoj Bašti i Tari. Dalji planovi podrazumevaju produžetak saobracajnice ka Mačkatu, Beloj zemlji, ka graničnom prelazu Kotroman i Višegradu.

Govoreći o ovim obimnim radovima, predsednik Vučić je precizirao:

- Istovremeno počinjemo i ovde, oko tunela ispod Kadinjače i da taj deo spojimo sa Užicem i Bajinom Baštom. A opet će da nam ostane i onaj deo tamo Kremna i s te strane prema Tari. I kako god okrenete i onda do Kotromana i do Višegrada. Najvažniji je, kako bih rekao, glavni put koji vas spaja sa Zlatiborom i onda i sa opštinama južno od Zlatibora, dakle južno od Čajetine, od Nove Varoši, Priboja, Prijepolja, ali i ovde da povežete Užice - rekao je predsednik Vučić.

O sobraćajnici Požega-Užice

* dužina 14,5 km

* povezaće Požegu, Gorjane, Zlakusu i Sevojno

* od Užica do Beograda stizaće se za 90 minuta

Projekat brze saobraćajnice prema Užicu i Višegradu ima i širi, regionalni značaj. On predstavlja južni deo planirane trase strateškog povezivanja Beograda i Sarajeva, sa ciljem da se putovanje između dva glavna grada potencijalno skrati na svega sat i po vremena.

Još puteva ove godine

Inače, kada je gradnja puteva u pitanju, u ovoj godini biće završena i puštena u saobraćaj 133 kilometra novih puteva, kako je nedavno najavila ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević.

Kako je ministarka istakla, do 2012. godine u Srbiji je bilo 596 kilometara autoputeva i brzih saobracajnica, a otad su izgradena još 622 kilometra.

- Nakon završetka Moravskog koridora nastaviće se izgradnja puta od Adrana preko Raške do Novog Pazara sa odvajanjem za Jarinje, dok će Dunavski koridor od Golupca biti nastavljen preko Donjeg Milanovca do Brze Palanke sa odvajanjem za Kladovo - napomenula je ministarka.

Šta će od puteva biti završeno do kraja godine

Moravski koridor

Dunavski koridor

Fruškogorski korido

obilaznica oko Valjeva

autoput Sremska Rača - Kuzmin

Kada je reč o novim projektima, ona je rekla da su za prvu deonicu brze saobraćajnice "Vožd Karađorđe" duge 82,7 kilometara, koja će ići od Čibutkovice do Orašca i od Malog Požarevca do Aranđelovca, u toku završni pregovori i da bi radovi trebalo da počnu uskoro.

Autor: A.A.