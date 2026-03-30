Srpski pasoš među najmoćnijima: Poboljšanje za čak 15 pozicija

Srpski pasoš beleži značajan napredak na globalnoj listi, pokazuju najnoviji podaci Henli pasport indeksa (Henley Passport Index).

Od 2012. do 2026. godine, Srbija je napredovala sa 45. na 30. mesto, što predstavlja poboljšanje od čak 15 pozicija na svetskoj rang listi.

Ovu informaciju je međunarodnoj javnosti predstavila Kancelarija za javnu i kulturnu diplomatiju Vlade Srbije, na čijem čelu je Arno Gujon, ukazujući na kontinuirano jačanje međunarodne pozicije Srbije.

Podaci Henli indeksa, koji meri slobodu putovanja građana kroz broj zemalja u koje mogu da putuju bez vize, pokazuju da je u poslednjih više od decenije ostvaren značajan napredak, iako Srbija nije članica Evropske unije niti Šengen zone.

Ovakav rezultat dolazi kao posledica dugoročne spoljne politike i širenja mreže međunarodnih odnosa Srbije u prethodnim godinama.

Zaključno, trend rasta snage srpskog pasoša ukazuje na veliki pomak za Srbiju u međunarodnim odnosima i mobilnosti njenih građana.

Autor: S.M.

OVO JE LISTA NAJMOĆNIJIH PASOŠA NA SVETU: Evo na kom mestu se nalazi Srbija

Objavljen novi spisak najmoćnijih pasoša na svetu: Evo gde je srpski i u koliko zemalja Srbi mogu bez vize

SRBIJA NAPREDOVALA! Izašla nova lista najmoćnijih pasoša za 2025 - Evo na kom mestu se sada nalazimo

OVO SU NAJMOĆNIJI PASOŠI U 2025. GODINI: Nova zemlja na vrhu liste, a EVO kako se rangira Srbija

SNS sve jači, svi ostali u padu! Stiglo najnovije istraživanje, opšte slavlje kod naprednjaka, prisustvuje i predsednik

ZEMLJOTRES U CRNOJ GORI! Epicentar bio blizu Podgorice, zatreslo se i u BiH