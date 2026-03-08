AKTUELNO

Region

ZEMLJOTRES U CRNOJ GORI! Epicentar bio blizu Podgorice, zatreslo se i u BiH

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug AP/Slamet Riyadi ||

Preliminarni podaci pokazuju da je magnituda bila 3,2.

U Crnoj Gori upravo se dogodio zemljotres.

Potres se osetio u mnogim delovima države, kao i u BiH.

Prema prvim informacijama, epicentar se nalazio na 30 kilometara severozapadno od Podgorice, na dubini od 10 kilometara.

Autor: A.A.

#Crna Gora

#Zemljotres

#amplituda

