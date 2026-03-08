ZEMLJOTRES U CRNOJ GORI! Epicentar bio blizu Podgorice, zatreslo se i u BiH

Preliminarni podaci pokazuju da je magnituda bila 3,2.
U Crnoj Gori upravo se dogodio zemljotres.
Potres se osetio u mnogim delovima države, kao i u BiH.
#Earthquake (#земљотрес) possibly felt 19 sec ago in #Montenegro. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) 08. март 2026.
Prema prvim informacijama, epicentar se nalazio na 30 kilometara severozapadno od Podgorice, na dubini od 10 kilometara.
