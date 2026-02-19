AKTUELNO

Još jedan zemljotres u BiH, zatreslo se nedaleko od Mostara

Izvor: Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Bosnu i Hercegovinu je pogidio još jedan zemljotres. Ovaj potres je bio magnitude 2,9 stepeni po Rihterovoj skali. Epicentar potresa bio je nedaleko od Mostara u Hercegovini.

Ovo je drugi potres u BiH danas za kratko vreme. Podsećamo, zemljotres magnitude 3,3 stepena po Rihrerovoj skali zabeležen je u u 16:21 časova.

Ovi potresi su verovatno posledica smirivanja tla, a nakon snažnog udara od srede. Podsetimo, zemljotres magnitude 4,5 stepeni po Rihterovoj skali zabeležen je u utorak 17. februra 2026. godine u 17,31 časova, na području Bosne i Hercegovine, nedaleko od Livna.

Autor: S.M.

#BiH

#Mostar

#Zemljotres

#potres

