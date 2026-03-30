KIŠA OTEŽAVA VOŽNJU, OGLASIO SE AMSS: Evo kakvo je stanje na granicama, ovde se čeka do 4 sata

Kamioni na prelazu Batrovci prema Hrvatskoj čekaju na izlaz iz zemlje četiri sata, isto koliko i na prelazu Šid, dok na Bezdanu čekaju oko dva sata, saopštio je Auto-moto savez Srbije.

Na prelazu prema Mađarskoj, kod Horgoša, teretnjaci se na izlazu zadržavaju tri sata, a na prelazu Kelebija samo 60 minuta.

Procenjeno zadržavanje na prelazu prema BiH kod Sremske Rače je dva sata za kamione, dok automobili ne čekaju duže ni na jednom od graničnih prelaza sa inostranstvom.

Zbog oblačnog i hladnog vremena sa povremenom kišom, vozače danas očekuju otežani uslovi za vožnju širom zemlje.

Kolovozi će biti mokri i klizavi, posebno u severnim, zapadnim i centralnim krajevima, a ;saobraćaj na glavnim putnim pravcima je umerenog inteziteta.

U planinskim krajevima je zabrana saobraćaja za kamione sa prikolicom proglašena na 17 kraćih deonica, a jedini putni pravci prvog prioriteta gde ima raskvašenog snega su na teritoriji Ivanjice.

