STIŽE NOVA TURA SNEGA! Ovi delovi Srbije biće na udaru: Pašće 20 cm, olujni vetar stvaraće smetove

Planine u Srbiji prethodnih dana dobile su veće količine snega, uglavnom 10 do 20 cm, a najviše snega palo je u planinama zapadne Srbije, lokalno i pola metra.

Kako će se hladno vreme nastaviti i narednih dana, sneg će povremeno padati na planinama.

U sredu će snažan ciklon sa juga Italije i Grčke donet snažan oblačni sistem Balkanu, a najobilnije padavine južnom i centralnom delu Balkana.

Jug i zapad Srbije očekuje obilnija kiša, a na višim planinama vejaće sneg.

Najobilniji sneg očekuje se da padne na planinama južne i jugozapadne Srbije, a palo bi novih 20 cm.

Visina snežnog pokrivča biće i preko pola metra, ponegde i više od jednog metra.

Sneg će biti praćen vrlo jakim, u četvrtkom i olujunim severoistočnim vetrom sa udarima od 80 km/h, pa se očekuju snežni nanosi i smetovi.

Snežna oluja pogodiće Kopaonik, Goliju, Zlatar, Zlatibor i sve planine na Kosovu i Metohiji.

Stabilizacija vremena i porast temperatura očekuje se od vikenda.

Autor: Iva Besarabić