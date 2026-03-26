ŠOKANTNA PROGNOZA ZA APRIL! Zima se vraća na velika vrata, a ovi delovi Srbije biće na udaru nevremena! Pašće pola metra snega! (FOTO)

Značajna promena vremena sa kišom očekuje se danas popodne, a narednih dana na planinama će padati i sneg.

U Srbiji danas toplo i vetrovito vreme, duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar, sredinom dana i posle podne ponegde kratkotrajno i sa olujnim udarima.

Nakon sunčanog jutra, tokom prepodneva postepeno naoblačenje sa zapada. Kiša i lokalni pljuskovi, koji će ponegde biti praćeni i grmljavinom, posle podne očekuju se u Bačkoj, Sremu, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, uveče i u centralnim, a tokom noći i u ostalim predelima naše zemlje. Najniža temperatura od jedan do devet stepeni, a najviša dnevna od 15 do 20, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

- Krajem dana i tokom noći kiša će preći u sneg u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, vetar će biti u slabljenju i skretanju na severozapadni, a temperatura u padu.

- Sutra i za vikend (27. - 29.03.) oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima, u brdsko-planinskim predelima sa snegom uz povećanje visine snežnog pokrivača. Lokalno se očekuju i obilnije padavine. U nedelju posle podne postepeni prestanak padavina - najavljuje RHMZ i dodaje da će od ponedeljka biti umereno oblačno i vetrovito, ponegde sa uslovima za slabu kišu, u višim predelima sneg.

Marko Čubrilo, koji se bavi meteorologijom, najavljuje da će do kraja marta u mnogim mestima pasti i oko 150 odsto količine padavina za ceo mesec. Ističe da se sneg ispod 600 metara nadmorske visine ne očekuje, dok bi na planinama mogao biti vrlo obilan.

- Novo potencijalno jako zahlađenje je moguće oko 3. aprila i trenutno signala za stabilizaciju i otopljenje nema do polovine aprila. Od petka do ponedeljka uz jak uticaj ciklona i prodor hladnog vazduha nad većim delom regiona obilna kiša i planinski sneg. Snežna granica će se verovatno kretati od oko 500 metara nadmorske visine na zapadu do 700 na istoku regiona. Malo toplije će biti u petak na severoistoku Banata i južnom Jadranu. Nad većim delom regiona se očekuju obilne padavine i do ponedeljka bi moglo pasti i oko 50 mm taloga, što je iznad proseka za ceo mart, dok bi zapadni deo Bosne i Hercegovine mogao dobiti i oko 200 mm taloga - najavio je Čubrilo na svom Fejsbuk profilu i dodao:

- Na planinama regiona se očekuje od 15 do 75 cm snega, zavisno od visine dok bi najviše snega moglo pasti na zapadu Bosne i Hercegovine preko 900 metara nadmorske visine lokalno i do jednog metra. Počeće da duva pojačan i jak severozapadni vetar, dok će se bura proširiti duž celog Jadrana.

- Oko 31. marta je moguće još jedno manje pogoršanje koje bi donelo prolazne padavine, sneg uglavnom preko 700 metara nadmorske visine, dok oko 3. aprila postoji opasnost od još jednog, jačeg, pogoršanja i zahlađenjekada bi pojava snega bila moguća i u nizijama - zaključuje Čubrilo i podseća da su izneti podaci rezultat njegove obrade i tumačenja numeričkih modela, a da je za zvanične informacije potrebno pratiti državne prognostičke zavode.

Autor: Jovana Nerić