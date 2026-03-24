Zima se vraća u punoj snazi: Vejaće i SNEG, a evo koji deo zemlje će biti prvi na udaru

Današnji dan doneće Srbiji toplije vreme, ali i promenljivo oblačno, ponegde sa pljuskovima, na višim planinama sa snegom. Međutim, uskoro sledi i jača promena vremena.

Maksimalna temperatura biće danas do 18 stepeni.

U sredu i u četvrtak još toplije, maksimalna temperatura do 20 stepeni.

U četvrtak, pod uticajem ciklona sa Jadrana, naoblačenje, a sredinom dana na jugozapadu, zapadu i severozapadu Srbije kiša i pljuskovi.

U ostalim predelima Srbije tokom većeg dela dana suvo.

U toku večeri u svim delovima Srbije kiša i pljuskovi, ponegde se očekuje i grmljavina.

Očekuje se i prodor hladnog fronta, uz jako zahlađenje, a jak jugoistočni vetar biće u skretanju na jak severozapadni.

U petak i za vikend kišovito i osetno hladnije, a temperature će biti niže i za desetak stepeni u odnosu na četvrtak.

Na planinama će vejati sneg.

Snežna granica na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije spustiće se i na 500–600 metara, u noćnim i jutarnjim satima lokalno niže, pa susnežice i snega može biti čak ponegde i u nižim predelima.

Širom Srbije očekuje se da padne od 10 do 30 litara kiše po kvadratnom metru, lokalno i više, a na planinama i više od 20 cm snega.

U planinskim predelima biće uslova i za mećavu, uz prave zimske uslove i temperature ispod 0 stepeni, na višim planinama i ispod -5 °C.

Sneg će biti veoma mokar i vlažan, pa i težak, pa su mogući i problemi u vezi sa njim.

Usled očekivanih vremenskih prilika, biće potrebno da se redovno prate državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

Promenljivo i hladnije vreme od proseka nastaviće se do samog kraja marta, a na planinama će padati i sneg.

Biće i veoma hladno, uz jak severozapadni vetar.

Autor: S.M.