Spremite se za DRAMATIČNU PROMENU VREMENA: Stižu obilna kiša i sneg: Evo koji delovi Srbije će biti prvi na udaru

Nastavlja se prolećno vreme u Srbiji, ali uskoro sledi jači preokret vremena.

Današnje jutro bilo je vedro i hladno, u većini predela zabeležen je i mraz.

U Srbiji još danas sunčano i pravo prolećno vreme, uz temperature do 20 stepeni.

Vetar će biti slab.

Na vreme u Srbiji tokom utorka i srede uticaće snažan visinski ciklon, koji će se premeštati preko našeg područja dalje ka južnom delu Jadrana.

U utorak jača promena vremena. Očekuje se naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Duvaće pojačan severozapadni vetar, koji će ubrzo prema večeri biti u skretanju na jugoistočni.

U noći ka sredi očekuju se i obilnije padavine.

Najobilnije padavine očekuju se u centralnim, zapadnim i jugozapadnim delovima Srbije i u ovim predelima palo bi i više od 30 mm po kvadratnom metru.

Maksimalna temperatura biće od 10 do 15 stepeni, u Beogradu do 12 stepeni.

Dakle, očekuije se pad temperature i za 10 stepeni.

Na planinama će početi da veje sneg.

Snežna granica spustiće se i na 800-900 metara na zapadu i jugozapadu Srbije.

U ovim predelima očekuje se da padne do 10 cm snega, a na višim nadmorskim visinama i do 20 cm.

U sredu kišovito i hladno, na planinama sa snegom, da bi se padavine premeštale ka jugu i zapadu, a na severu bi prestale.

Od srede će duvati olujni istočni i jugoistočni vetar, na jugu Banata i do 100 km/h.

Od četvrtka prohladno, uz maksimalne tempetaure od 10 do 15 stepeni, što su ujedno i prosečne temperature za sredinu marta.

Očekuje se uglavnom suvo vreme.

Autor: S.M.