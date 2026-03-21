SPREMITE SE ZA VREMENSKI PREOKRET: Evo kada stižu kiša i obilni pljuskovi, a OVE delove Srbije zavejaće i SNEG

Narednih dana u Srbiji bez bitnije promene. Biće uglavnom promenljivo oblačno i prohladno, ali već sada se nazire i jača promena vremena.

Dakle, narednih dana uglavnom suvo, a samo u južnim i jugozaapdnim predelima biće jačeg razvoja oblačnosti, ponegde sa lokalnim pljuskovima, a na višim planinama i slabog snega.

U nedelju slabih padavina može biti i na istoku Srbije.

Očekuje se prohladno. Ujutro se ponegde očekuju i slab mraz.

Maksimalna temperatura biće od 10 do 15 stepeni, a od utorka toplije.

Sredinom sledeće sedmice očekuje se jačanje snažnog ciklona iznad centralnog Mediterana, koji će se vrlo brzo premestiti iznad Jadrana.

On će Srbiji doneti otopljenje i prolećne temperature i do 20 stepeni, ali i izražena južna strujanja, dok će u košavskom području jugoistočni vetar imati olujne udare.

U četvrtak se sa severa i zapada očekuje jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Potom će ciklon odmaknuti svojim centrom na istok, pa će sa severa uslediti priliv osetno hladnije vazdušne mase, a jugoistočni vetar biće u skretanju na severozapadni.

Već u noći ka petku kiša će na planinama zapadne i jugozapadne Srbije preći u sneg.

U petak osetno hladnije sa kišom, na planinama sa snegom.

U četvrtak i petak očekuju se i veće količine padavina.

Palo bi od 10 do 30 litara kiše po kvadratnom metru, lokalno i više, a na planinama bi palo 10 do 20 cm novog snega.

Temperature u nižim predelima opale bi na oko 10 stepeni, što su vrednosti ispod proseka za kraj marta, dok bi na planinama bile ispod 0°C.

Dakle, narednih dana vreme bez bitnije promene, uz kratkotrajno otopljenje oko 24-25. marta. Prema trenutnim prognozama, 26. marta očekuje se jači preokret vremena i zahlađenje, pa se do kraja marta očekuju kiša i sneg, uz osetno hladnije vreme.

Taj period bi nakon dugotajnog veoma suvog perioda od čak mesec dana doneo značajnije i nešto obilnije padavine.

Autor: Iva Besarabić