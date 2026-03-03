SPREMITE SE ZA HLADAN TUŠ: Stižu obilni pljuskovi, evo koje će delove Srbije pogoditi

Početak ove sedmice doneo je više oblaka. Tako vreme nastaviće se i danas i sutra, uz promenljivo oblačno vreme. Biće veoma toplo, maksimalna dnevna temperatura do 20 stepeni, u Beogradu do 18 stepeni.

Danas posle podne i uveče na zapadu Srbije može ponegde biti slabe kiše.

Jače pogoršanje vremena očekuje se u četvrtak. Biće oblačno i svežije, povremeno sa kišom i pljuskovima. Padavine će biti obilnije na jugu, jugoistoku i jugozapadu zemlje, a sneg će padati na višim planinama iznad 1.600 metara nadmorske visine.

Na severu Srbije biće uglavnom suvo.

Maksimalna temperatura biće od 8 do 16 stepeni.

Od petka se očekuje duža stabilizacija vremena.

Biće vedro i stabilno, a takvo vreme biće posledica visokog vazdušnog pritiska.

Jutra će biti hladna, ponegde i maglovita, uz slab mraz, a tokom dana toplo, uz temperature oko 15 stepeni.

Prema trenutnim prognozama, za sada nema na vidiku da će uskoro doći do značajnijeg zahlađenja, naročito ne do onog zimskog sa snegom.

Autor: S.M.