Stižu pljuskovi, biće pogođen i Beograd: Evo kada tačno kreće promena vremena

Narednih dana će se zadržati uglavnom toplo, ali će biti promenljivo vreme, stoji u saopštenju RHMZ. Stižu nam pljuskovi!

Naime, iako je danas toplo, posle podne u Vojvodini, a uveče i tokom noći i u većini krajeva mogući su kiša i lokalni plјuskovi. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima i košavskom području i jak, južnih smerova. Najviša dnevna temperatura od 20 do 24 °C.

Što se tiče narednih dana, u drugoj dekadi marta očekuje nas promenljivo vreme.

- Narednih dana će se zadržati uglavnom toplo, ali promenlјivo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih perioda, povremeno sa kišom i plјuskovima. Na pojedinim lokalitetima, kiša će kratkotrajno biti intenzivnija (20 do 30 mm) uz prolazni pad temperature, ali se u većini mesta sve do 16. marta i dalјe očekuje toplo vreme za ovaj period godine (od 17 do 23 °C). U južnom Banatu i donjem Podunavlјu povremeno će duvati jak jugoistočni vetar - navodi se u najavi.

Oko 17. marta biće prolazno zahlađenje u svim krajevima uz pojačanje severozapadnog vetra.

Na Dunavu od Bezdana do Slankamena od 8. marta vodostaji će se kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa.

Autor: Snežana Milovanov