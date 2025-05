STIŽU NAM SUPERĆELIJSKI OBLACI: Nad Srbijom se formira velika OLUJNA LINIJA, evo kuda se kreće

Narednih dana u Srbiji će se zadržati promenlјivo vreme uz smenu sunčanih intervala i oblačnosti, u će utorak uglavnom suvo, a od srede novi talas nestabilnosti - povremeno s kišom, plјuskovima i grmlјavinom, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Nakon stabilnije atmosfere u utorak, RHMZ je upalio „žuti“ meteoalarm za sredu za celu Srbiju za lokalnu pojavu grmljavine sa ili bez padavina i pljusak kiše ili jaku kišu sa količinom padavina većom od 10 l/m² u periodu do tri sata. Meteorolog Ivan Ristić najavljuje i superćelijske oblake.

Upozorenja RHMZ na pljuskove i grmljavinu

U utorak je moguća retka, izolovana, pojava, kratke kiše ili pljuska, najniža temperatura će biti od 8 do 12 stepeni, a najviša od 21 do 24 stepeni.

Već u sredu biće nestabilno, mestimično s kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Minimalna temperatura od 8 do 15 stepeni, maksimalna od 22 do 25 stepeni. RHMZ upozorava da pljusak kiše ili jaka kiša sa količinom padavina 10 l/m² za kraće vreme može izazvati:

poteškoće u urbanim sredinama (posebno problemi sa kišnom kanalizacijom i kišnim kolektorima)

probleme u saobraćaju i transportu

odlaganje već planiranih poljoprivrednih aktivnosti

štetu na pokretnoj i nepokretnoj imovini i povređivanje ljudi i životinja

Zbog lokalne pojava grmljavina treba biti na oprezu jer su mogući:

rizik od udara groma

opasnost za život ljudi i životinja

problemi u radu svih uređaja koji koriste električnu energiju

rizik od iniciranja pojave vatre

problem u telekomunikacijama

problemi u transportu električne energije zbog udara groma

lokalne pojava intezivnih pljuskova, bujica i jakih udara vetra sa štetama na pokretnoj i nepokretnoj imovini

U sredu nepogode, evo kuda će se kretati olujna linija

I meteorolog Ivan Ristić kaže za „Blic“ da u sredu popodne očekuje nepogode i da će se olujna linija formirati južnije od Loznice. Linija će se protezati u pravcu Krupanj-Osečina-Valjevo-Mionica-Ljig i dalje na istok.

Superćelijski oblaci će biti od 10 do 15 kilometara u prečniku

- Linija nestabilnosti premeštaće se sporo prema istoku i severoistoku prema Beogradu, Braničevu i južnom Banatu. Očekujem da u sredu bude kao pre dve nedelje, moguć je i grad. Vraćamo se u period kada može svakog dana da bude nepogoda, grada, vetra, a superćelijski oblaci će biti od 10 do 15 kilometara u prečniku. Temperatura će biti majska, polako idemo ka višim, između 22 i 26 stepeni, ali će za vikend biti opat malo svežije, za 5 stepeni – kaže Ivan Ristić.

Kiša do kraja maja

Meteorolog objašnjava da je do ovakve situacije u atmosferi došlo nakon završetka REX bloka i dolaska azorskog anticiklona po čijoj periferiji se prema nama kreću talasi vlažnog vazduha i donose nam povremeno naoblačenja i kišu, ali i nepogode tako da će se trend promenljivog vremena nastaviti do daljnjeg.

- Osim u utorak 20. maja, ove nedelje će biti nestabilno sa popodnevnim naoblačenjima i pljuskovima koji ponegde mogu biti praćeni gradom i olujnim vetrom. Zbog novog pada temperature sledeće subote će maksimalna temperatura biti između 17 i 21 stepeni. Ostaje promenjivo, kiša će biti do kraja maja, ne vidi joj se kraj, padaće do daljnjeg – ističe Ristić.

Formiranje novog ciklona donosi obilniju kišu i svežije vreme

Meteorolog amater Marko Čubrilo najavio je da će „do utorka biti relativno sveže i nestabilno, zatim malo toplije, ali vrlo nestabilno i moguće su obilnije padavine“.

- Od srede do petka posle podne promenljivo oblačno i vrlo nestabilno uz grmljavinske pljuskove, a biće povoljnih uslova i za lokalne vremenske nepogode, posebno u sredu posle podne i u četvrtak pre podne. Duvaće južni i jugozapadni vetar, u zoni pljuskova zapadni vrlo jak i olujan. Maksimumi u manjem porastu u odnosu na protekli period, od 16 do 24 stepena Celzijusa – navodi Čubrilo.

Prema njegovim rečima, u petak bi se preko nas trebao premestiti hladan front donoseći pogoršanje uz grmljavinske pljuskove, lokalne nepogode, okretanje vetra na jak severozapadni i osetno osveženje. Maksimalne temperature će u petak biti od oko 12 na zapadu Hrvatske do oko 27 na istoku Srbije.

- Ima naznaka da bi početkom sledeće nedelje došlo do formiranje još jednog Sredozemnog ciklona koji bi nam mogao doneti obilniju kišu i relativno sveže vreme. Za sada stoji procena da je se narednih desetak dana nad veliki delom regiona očekuju obilne padavine od 40 mm do 100 mm taloga, ali videćemo koliko je ona tačna. Do kraja meseca nema stabilizacije i konkretnijeg otopljenja – zaključuje Čubrilo.

Stižu kumulonimbusi - najmoćniji i najopasniji oblaci

„Vreme&radar“ objavio je preporuke za zaštitu od grmljavinskih oluja. Navodi se da kumulonimbuse prate i neke od pojava koje mogu biti opasne i štetne, a jedna od njih je električna aktivnost.

- Pod sevanjem se podrazumevaju svetlosni bljesci, dok munje predstavljaju vidljivi tok električnog pražnjenja između oblaka i tla ili unutar oblaka. Grmljavina predstavlja zvuk koji čujemo nakon električnog pražnjenja, dok je grom pojam koji obuhvata zvučnu i vizuelnu manifestaciju električnog pražnjenja između oblaka i tla ili predmeta na tlu. Jedan kumulonimbus može doneti na desetine, stotine, pa čak i na hiljade električnih pražnjenja – navodi se na sajtu.

Udar groma može inicirati:

požar

povrediti ili usmrtiti ljude i životinje

oštetiti elektronske uređaje i dalekovode

pričiniti druge vidove štete na objektima, imovini i infrastrukturi

Električna pražnjenja između oblaka i tla se obično dešavaju ka uzvišenom terenu, visokim ili izolovanim objektima i

predmetima, ali to nije uvek pravilo, budući da se može desiti udar groma u vodenu površinu, ulicu, livadu, i drugo.

Pri nailasku grmljavinske oluje treba:

prekinuti radove na otvorenom

skloniti se sa uzvišenja

udaljiti se od vodova struje i izolovanih-visokih predmeta i stabala

skloniti se pre nego što počnete da čujete grmljavinu

Najbezbednija mesta tokom grmljavinske oluje

Ako se nađete u šumi za vreme grmljavinskog pljuska, možete se zakloniti ispod najnižih stabala. Treba se udaljiti od vodenih površina, izbeći bilo kakav kontakt s vodom ili mokrim predmetima, a isto važi i za metalne predmete.

Najbezbednija mesta tokom grmljavinske oluje su:

zatvorene prostorije, odnosno, kuće i zgrade, naročito one sa gromobranom i koje imaju sprovedenu struju i vodu

ili ulazak u automobile i druga vozila (od metala) i to sa zatvorenim prozorima

Kada grom pogodi objekat, pored jakog uticaja na mesto direktnog udara, struja se može preneti kroz žice, kablove i cevi, pa tokom grmljavinske oluje treba izbegavati:

tuširanje

pranje ruku, suđa i veša

kontakt s uređajima koji su povezani sa kablovima i žicama

- Budite na sigurnom rastojanju od terasa i prozora, jer i ovi delovi objekata mogu imati metalne delove. Pored struje tokom električnog pražnjena koja može biti kobna i vrlo štetna, iznenadni jak bljesak i prasak takođe mogu doneti neprijatno iznenađenje. Nemojte zaboraviti da su u opasnosti i vaši kućni ljubimci i životinje koje uzgajate – upozoravaju sa sajta „Vreme&radar“.

Autor: Marija Radić