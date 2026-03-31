Sutra počinje upis dece u prvi razred: Ovo su najvažnije informacije koje roditelji moraju da znaju!

Upis dece u prvi razred osnovne škole, u skladu sa zakazanim terminima, počinje sutra i trajaće do 31. maja.

Zakazivanje termina za testiranje i upis učenika u prvi razred vrši se elektronski, putem portala eUprava od 23. marta.

Testiranje učenika, koje vrši pedagog ili psiholog škole, i upis u škole vrše se u istom danu.

Odlaskom u osnovnu školu u zakazanom terminu roditelji završavaju sve aktivnosti vezane za upis, bez potrebe da sa sobom donose bilo koji papirni dokument.

Naime, od 2020. godine četiri neophodna dokumenta za upis (izvod iz matične knjige rođenih, prijava prebivališta, uverenje o pohađanju pripremnog predškolskog programa i dokaz o obavljenom lekarskom pregledu deteta) škola pribavlja elektronski, po službenoj dužnosti.

Izuzetak su uverenja koja izdaje privatna zdravstvena ili vojna zdravstvena ustanova, pa je u slučaju lekarskog pregleda deteta u ovim ustanovama potrebno lično doneti lekarsko uverenje.

U skladu sa kalendarom Ministarstva prosvete, termine je moguće zakazati do 31. maja, do kada i zvanično traje testiranje, odnosno upis dece u prvi razred.

Svi naknadni upisi su mogući do 31. avgusta i u tim slučajevima je potrebno da se roditelji i drugi zakonski zastupnici obrate osnovnoj školi.

Ukoliko roditelj ili drugi zakonski zastupnik deteta nije u mogućnosti da zakaže termin elektronskim putem, potrebno je da se obrati školi, a ovlašćeno lice u školi će u ime roditelja zakazati termin za testiranje deteta.

U prvi razred osnovne škole upisuje se svako dete koje do početka školske godine ima najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina, navodi Ministarstvo prosvete.

Izuzetno, kada je to u najboljem interesu deteta, može se odložiti upis detetu za godinu dana od strane škole, a na osnovu mišljenja interresorne komisije, koje sadrži dokaze o potrebi odlaganja i predlog mera dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu u periodu do polaska u školu.

Dete starosti od šest do šest i po godina upisuje se u prvi razred nakon provere spremnosti za polazak u školu koju organizuje škola, a koju vrši psiholog, odnosno pedagog škole primenom standardnih postupaka i instrumenata.

Ako dete starije od sedam i po godina zbog bolesti ili drugih razloga nije upisano u prvi razred, može da se upiše u prvi ili odgovarajući razred na osnovu prethodne provere znanja.

Prethodnu proveru znanja obavlja tim sastavljen od nastavnika razredne nastave, odnosno predmetne nastave, pedagoga i psihologa škole uvažavajući standarde postignuća i ceneći najbolji interes učenika.

Autor: A.A.