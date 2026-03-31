POJAČANA KONTROLA BRZINE NA PUTEVIMA SRBIJE: Od 13. do 19. aprila sprovodi se međunarodna akcija, a 15. aprila budite posebno oprezni!

Izvor: Kurir.rs, Foto: MUP ||

Uprava saobraćajne policije sprovodi, od 13. do 19. aprila, međunarodnu akciju pojačane kontrole brzine na putevima širom Srbije. Kako navode iz Ministarstva unutrašnjih poslova, tokom tog perioda biže angažovani svi raspoloživi resursi - od ručnih radara, preko video-nadzora i "presretača" do merenja prosečne brzine na auto-putevima.

- U sredu, 15. aprila, širom Evrope biće realizovan "Speed Marathon" - 24 časa neprekidne kontrole brzine na najvažnijim putnim pravcima - objašnjavaju iz MUP i podsećaju da je brzina i dalje ubedljivo najčešći uzrok najtežih saobraćajnih nezgoda.

- Poštujte ograničenje brzine i sačuvajte život - navode iz policije.

Takođe, kako dodaju, građani i dalje mogu da predlože lokacije za kontrolu brzine, a prijave se šalju na usp@mup.gov.rs.

POVEZANE VESTI

Društvo

SUTRA POČINJE VELIKA AKCIJA POLICIJE: Pojačana kontrola prekoračenja brzine vozila, a na auto-putevima obratite pažnju i na ovo

Društvo

POJAČANA KONTROLA NA PUTEVIMA: Saobraćajna policija šalje na ulice sve što ima

Društvo

Radari, presretači i alkotest – praznični drumovi pod budnim okom policije!

Svet

VELIKO MERENJE BRZINE! Budite oprezni ako putujete u Nemačku između 7. i 13. aprila

Društvo

VELIKA AKCIJA MUP Od sutra pojačana kontrola autobusa i teretnjaka

Društvo

VOZAČI, OBRATITE PAŽNJU - Od danas međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja autobusa i kamiona