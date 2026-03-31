POJAČANA KONTROLA BRZINE NA PUTEVIMA SRBIJE: Od 13. do 19. aprila sprovodi se međunarodna akcija, a 15. aprila budite posebno oprezni!

Uprava saobraćajne policije sprovodi, od 13. do 19. aprila, međunarodnu akciju pojačane kontrole brzine na putevima širom Srbije. Kako navode iz Ministarstva unutrašnjih poslova, tokom tog perioda biže angažovani svi raspoloživi resursi - od ručnih radara, preko video-nadzora i "presretača" do merenja prosečne brzine na auto-putevima.

- U sredu, 15. aprila, širom Evrope biće realizovan "Speed Marathon" - 24 časa neprekidne kontrole brzine na najvažnijim putnim pravcima - objašnjavaju iz MUP i podsećaju da je brzina i dalje ubedljivo najčešći uzrok najtežih saobraćajnih nezgoda.

- Poštujte ograničenje brzine i sačuvajte život - navode iz policije.

Takođe, kako dodaju, građani i dalje mogu da predlože lokacije za kontrolu brzine, a prijave se šalju na usp@mup.gov.rs.

Autor: A.A.