Dva mlada boksera iz Kragujevca postali HEROJI grada: Oglasio se njihov trener i otkrio šta im je TADA REKAO

Pre nekoliko dana, građani Kragujevca su imali priliku da budu zadivljeni plemenitim činom dvojice svojih sugrađana koji su pronašli novčanik sa ličnim dokumentima i 500 evra i vratili ga vlasnici.

U pitanju su dvojica mladih boksera iz kragujevačkog bokserskog kluba "Lukač" Đorđe Ostojić i Momir Lešnjak, koji su se u trenutku pronalaženja novčanika vraćali sa treninga.

- Išli su na trčanje, to se u bokserskom žargonu zove "futing" (trening nogu). Kada su se vraćali sa tog treninga, Đorđe i Momir su kod Muzeja videli novčanik i meni su odmah prijavili da su ga pronašli. Najpre smo pokušali da pronađemo ženu preko Fejsbuka, ali nismo uspeli, pa smo novčanik odneli u policijsku stanicu. Tamo su pronašli ženu koja je izgubila novčanik i momci su otišli u kafić u kom radi da joj ga vrate - ispričao je Vojislav Lukačević "Lukač", njihov trener.

Otkrio nam je i nekoliko detalja koji su samo potvrdili koliko je čin mladih boksera bio pošten, ali i koliko je vlasnica izgubljenog novčanika imala sreće što su ga baš njih dvojica pronašli.

- Ona im je nudila da ih časti, ali oni su to odbili, a i ja sam im rekao da to ne rade. Na kraju ih je počastila kafom. Unutar novčanika su bile i dve kartice, a i papirić na kojima je bio zapisan kod sa karticama. Neko drugi bi to uzeo i ne bi vratio - objasnio je Lukačević.

On je dodao da je takvo viteško ponašanje odlika njihovog kluba, a da su Đorđe i Momir među najboljim i najuspešnijim predstavnicima ovog sporta u Kragujevcu.

- Kod mene mora da bude disciplina, zato mi je i nadimak "Ćale". Takva je politika kluba. Obojica su seniori, a Đorđe je već osvajač medalja na velikim turnirima. Da oni nisu našli novčanik, od njega ne bi bilo ništa, jer svakakvi ljudi šetaju. Pohvalio sam ih pred klupskim kolegama, a svi iz grada zovu da ih pohvale i da se raspitaju o događaju - zaključio je trener, ne krijući zadovoljstvo i ponos.

Autor: S.M.