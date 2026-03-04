UPLATILA ODMOR U DUBAIJU SAT VREMENA PRED POČETAK RATA, SADA SE HVATA ZA GLAVU: Trebalo je da putujem sa decom u aprilu, šta sad da radim?

Građani iz Srbije koji su pre početka rata na Bliskom istoku uplatili letovanje na destinacijama zahvaćenim ratom mogu da ga otkažu i dobiju novac nazad.

- U subotu, 28. februara, sat vremena pre početka rata u Iranu uplatila sam letovanje u Dubaiju u terminu od 19. do 26. aprila. Kada sam videla šta se desilo, odmah sam zvala agenciju da vidim šta se u toj situaciji radi, ali se niko nije javljao. Posle sat i po vremena poslala sam i poruku agenciji u kojoj sam ih obavestila da smo uplatili aranžman i da tamo situacija naije sjajna, da je počeo rat u Iranu i pitala šta se radi u takvim slučajevima. Evo već je peti dan, a nikakv odgovor nisam dobila - rekla je za Kurir LJ. K. iz Beograda.

Strah da ne propadne novac

Ona keže da je sada zabrinuta jer ne zna da li će se rat u Iranu završiti do 19. aprila, a plaši se da joj ne propadne novac od aranžmana koji je našla po jako povoljnoj ceni.

- Sterpim da mi ne propadne sav novac ako, koji uopšte nije mali jer putujem sa porodicom - ističe sagovornica Kurira.

Pošto LJ. K. nije jedina koja se našla u ovakvoj situaciji, odgovore na pitanje šta da rade srpski turisti koji su u sličnom problemu potražili smo u Nacionalnoj asocijaciji turističkih agencija Srbije (JUTA).

Direktor JUTE Aleksandar Seničić kaže za Kurir da ljudi ne treba da paniče i da će svima koji su uplatili aranžmane na destinacijama zahvaćenim ratom agencije vratiti celokupan novčani iznos.

Agencije vraćaju ceo novčani iznos

- Putnici koji su uplatili aranžmane u Dubaiju apsolutno mogu da traže povraćaj novca jer su se promenili uslovi u odnosu na one koji su bili kada su oni potpisivali ugovore. Sa druge strane Dubai je destinacija na kojoj je trenutno zatvoren aerodrorm i uvedneo je vanredno stanje i samim tim putnici imaju pravo da odustanu od ugovora u ovom trenutku bez ikakvih posledica. U ovom tenutku agencija je dužna da im vrati ceo iznos novca u zakonskom roku od 15 dana. Isto važi i za Kipar jer je naša ambasada izdala upozorenje da se tamo ne putuje neko vreme, pa se i za te aranžmane može primeniti isto pravilo kao za zemlje zahvaćene ratom - objašnjava Senićić za Kurir Biznis.

Ipak, on preporučuje turistima iz Srbije da stupe u kontak sa agencijom i da se dogovore da li mogu da ne povlače novac već da aranžman pomere za kasnije ili da ga iskoriste za neku drugu destinaciju.

- Ne treba žuriti sa uplatama aranžmana u delu sveta zahvaćenom ratom. Ljudi treba da se strpe ili da idu na neku drugu sigranu destinaciju u Evropi. Turisti moraju da budu svesni da kada negde putuju da bi trebalo obavezno da se malo inormišu i šta mogu da očekuju na tom putovanju - objašnjava sagovornik Kurir Biznisa.

Otkazi aranžmana van ratnih područja sa penalima

Prema nejgovim rečima na destinacima koje su u blizini ratom zahvaćenih područja, ali koje nisu zahvaćene ratom aranžmani se ne mogu otkazati bez posledica.

- Negde gde nije rat i na destinacijama gde nije uvedneo vanredno stanje nema razloga za otkaz aranžmana i strah ne može biti razlog za otkazivanje bez penala. Za destinacije gde postoji redovan avio saobraćaj kompanije ne prihvataju otkaze - zaključuje Seničić.

Autor: Iva Besarabić